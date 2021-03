Settimana del Cervello, IRCCS Mondino organizza un ciclo di incontri online di formazione e divulgazione

Pavia, 12 marzo 2021 – La Fondazione Mondino Istituto Neurologico Nazionale IRCCS di Pavia organizza un ciclo di incontri di formazione online in collaborazione con Università di Pavia e Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia , con il patrocinio di SIN Società Italiana di Neurologia e SINS Società Italiana di Neuroscienze, nell’ambito della Brain Awareness Week 2021 (15-21 marzo 2021), iniziativa coordinata dalla European Dana Alliance for the Brain e dalla Dana Alliance for Brain Initiatives (US).

Ogni anno nel mese di marzo in tutto il mondo si tengono eventi di formazione e divulgazione con l’obiettivo di presentare i risultati più interessanti intorno alla ricerca scientifica sul cervello. In programma workshop online e videoconferenze, coordinati dalla Direzione Scientifica della Fondazione Mondino IRCCS: “Anche quest’anno la Fondazione Mondino partecipa alla Settimana del Cervello organizzando una serie di incontri su tematiche di neuroscienze pre-cliniche e cliniche diverse e di grande attualità – ha spiega il prof Fabio Blandini, Direttore Scientifico della Fondazione Mondino IRCCS – Sarà anche l’occasione per fare il punto su alcuni progetti di ricerca del Mondino finanziati dal Ministero della Salute appena conclusi e illustrare le nuove iniziative che stanno per partire, sempre sotto l’egida ministeriale. Saranno infine premiati, come ormai consuetudine, i migliori lavori scientifici pubblicati dai nostri giovani ricercatori nell’anno appena trascorso ”.

Si inizia lunedì 15 marzo con il workshop “Autoimmunity and inflammation in neuropsychiatric and neurodegenerative disorders” organizzato dai giovani ricercatori sul ruolo del sistema immunitario nello sviluppo dei disturbi del sistema nervoso centrale, nell’ambito del quale verranno assegnati anche i Best Paper 2020 , riconoscimento che la Direzione Scientifica della Fondazione Mondino IRCCS assegna ogni anno ai più interessanti studi prodotti dai giovani ricercatori dell’istituto.

Martedì 16 marzo il workshop coordinato dal prof. Stefano Cappa sui disturbi del linguaggio nelle patologie neurodegenerative, che propone una visione innovativa dello studio delle basi biologiche del linguaggio. Seguirà giovedì 18 marzo il primo dei Research Seminars che la Fondazione Mondino dedicherà nel corso dell’anno agli importanti progetti di Ricerca Finalizzata finanziati dal Ministero della Salute condotti dall’Istituto.

Venerdì 19 marzo infine si terrà la video conferenza Dall’invecchiamento fisiologico alla fragilità in cui si presenteranno i risultati del progetto FrailBioTrack, finanziato grazie al contributo di Fondazione Cariplo, volto a indagare la condizione di fragilità e a individuare i principali marcatori biologici a essa correlati.