Sessualità maschile, come esplorare nuove frontiere del piacere

“Vorrei sapere se vi sono delle parti intime ‘interne’ dell’uomo da stimolare per aiutare il mio uomo a raggiungere un orgasmo ancora più intenso. Infatti lui ha trovato dentro di me un punto che mi fa andare in estasi e mi chiedevo se oltre alle ‘solite’ parti del corpo maschile, ci sono dei luoghi misteriosi e dei punti maschili da stimolare. Grazie”. Nadja

È molto positivo che lei voglia regalare al suo partner un piacere più intenso e che sia desiderosa di scoprire altre parti del suo corpo da stimolare. In realtà, l’apparato intimo maschile è composto da varie parti oltre al pene, ossia: i testicoli, il frenulo, la prostata e il perineo che sono aree da poter stimolare. Ecco come farlo nel modo corretto per stupire il suo compagno, poiché si pensa erroneamente che gli uomini conoscano bene il loro corpo e le loro zone erogene, dato che sono ‘esterne’, ma non è sempre così.

Un po’ per pudore, un po’ per abitudine, gli uomini spesso tendono a far ruotare tutto il loro piacere attorno al pene; eppure, lì nei paraggi, c’è tutta una serie di zone erogene che meriterebbero proprio di essere esplorate.

Dott. Marco Rossi

Il punto F è il frenulo, quella piccola porzione di pelle posta all’altezza del glande nella parte inferiore delle parti intime che permette lo scorrimento del prepuzio una volta che l’uomo raggiunge l’erezione. Non è uno dei punti più ‘pubblicizzati’, eppure è una delle zone più sensibili del corpo maschile. È possibile stimolarlo manualmente, con delicatissime carezze durante la masturbazione, ma il modo migliore per stuzzicarlo è senza dubbio con la fellatio. Il tocco delicato e intermittente della lingua è una garanzia di piacere.

Il punto P è il perineo, ovvero quella parte compresa tra i testicoli e l’ano. È una zona nascosta e il più delle volte trascurata (sia dagli uomini sia dalle loro partner), ma è in grado di provocare un intensissimo piacere. È infatti la parte esterna del punto L, ovvero della prostata, la fonte per un orgasmo molto intenso. Per stimolare il perineo è opportuno fare un movimento circolare di indice e medio con una leggera pressione. Nonostante la prossimità del punto P con l’ano, è difficile che un uomo opponga resistenza. Soprattutto dopo che inizierà a sentire quanto le carezze sono piacevoli.

Il punto L corrisponde alla prostata, la ghiandola posizionata a pochi centimetri dall’ingresso dell’ano, sotto la vescica. Può essere raggiunto sia in modo diretto (ma molti uomini si mostrano piuttosto reticenti quando si tratta di vedersi inserire qualcosa nel loro ano) sia in modo indiretto. Per eseguire una stimolazione della prostata (detta anche massaggio prostatico) basta inserire un dito ben lubrificato all’interno dell’ano, tenendolo leggermente piegato a uncino in direzione della vescica: in modo da toccare direttamente il punto L, per portare il partner all’orgasmo semplicemente alternando movimenti circolari e leggere pressioni sulla prostata. Se per il suo partner la stimolazione del suo ano è tabù, può stimolare indirettamente il punto L attraverso i baci intimi: tali baci le permetteranno di solleticare l’uretra, che passa proprio attraverso la prostata.

Anche ai testicoli tocca quasi sempre un ruolo secondario nella vita sessuale, anche se meriterebbero di essere considerati quantomeno dei coprotagonisti. Può iniziare a stimolarli massaggiandoli delicatamente, tenendo la mano a coppa e muovendola in modo circolare. Può anche provare a stringere un po’, ma attenzione alla sua reazione: ad alcuni uomini fa piacere, ad altri molto meno.

Esistono molti sex toys pensati appositamente per raggiungere e stimolare questi punti un po’ reconditi del corpo maschile: si tratta di giochini per l’uomo dall’ergonomica forma a C, pensata per stimolare in contemporanea il perineo e la prostata.

L’importante è che nella vostra coppia ci sia la voglia di giocare, di scoprire nuovi giochi e soprattutto di vivere la vostra intimità in modo spontaneo, senza tabù.