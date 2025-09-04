Scudo penale per medici, Regimenti: “Il Governo restituisce dignità alla professione”

On. Luisa Regimenti

Roma, 4 settembre 2025 – “Il provvedimento che il Consiglio dei Ministri si appresta a varare in tema di responsabilità professionale dei medici va nella direzione auspicata da tutti i camici bianchi d’Italia: da Segretario romano di Forza Italia e Presidente della Consulta Medicolegale dell’Ordine dei Medici di Roma non posso che essere soddisfatta per una norma che tutela i medici, coloro che si prendono cura della nostra salute, limitando la punibilità alla colpa grave. Per questo ringrazio il Governo, il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani, il Ministro della Salute Orazio Schillaci e tutti coloro che hanno lavorato allo scudo penale che restituisce dignità alla professione e porta chiarezza sul piano normativo”. Così Luisa Regimenti, Segretario di Forza Italia Roma.

“I numeri parlano chiaro: secondo i dati della FNOMCeO, oltre 35mila medici ogni anno vengono coinvolti in procedimenti penali, il 95% dei quali si conclude con un’assoluzione o con l’archiviazione. Resta però lo stress di un processo che inevitabilmente compromette la serenità del professionista e la qualità delle sue prestazioni”.

“Ora invece, fermo restando il dovere di seguire linee guida accreditate o buone pratiche clinico-assistenziali, si terrà conto anche di altri fattori come la scarsità di risorse umane e materiali e le carenze organizzative non evitabili dal singolo sanitario, una precisazione importante perché gli operatori sanitari e i medici non possono pagare per le inefficienze di altri. Lo scudo penale è dunque una norma di civiltà che contribuirà a rasserenare i professionisti e decongestionare i tribunali” conclude Regimenti.