Screening, emergenze infettive e rischi climatici al centro della prevenzione: convention SItI a Lecce

Lecce, 24 novembre 2025 – Si è appena conclusa, a Lecce, la 7^ Convention dei Dipartimenti di Prevenzione, evento organizzato dalla Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) – fortemente voluto dal Collegio Operatori SItI – a cui hanno partecipato gli Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione italiani.

“Nella due giorni di lavori sono stati approfonditi temi di stretta attualità, tra cui l’organizzazione del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione e Salute dai Rischi Climatici e Ambientali e il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione vaccinale”, afferma il dott. Alberto Fedele, Coord. Collegio Operatori della Società Italiana d’Igiene e Direttore del Dip. Prevenzione di Lecce.

“Si è poi discusso delle criticità organizzative dei Dipartimenti di Prevenzione legate alla mancanza di standard relativi alla dotazione di personale in vista delle nuove sfide che devono essere raccolte in tema di prevenzione quali l’ampliamento degli screening, le possibili nuove emergenze infettivologiche e la necessità di migliorare la comunicazione nel campo della promozione della salute”, prosegue Fedele.

“È stata infine enfatizzata la necessità di completare e migliorare l’utilizzo delle risorse assegnate, in quanto tali interventi contribuiscono alla sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale”, conclude il dott. Fedele.