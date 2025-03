Scoperto un estratto naturale che rallenta l’invecchiamento biologico

Team di ricerca del BioAging Lab dell’Università di Padova pubblica uno studio che indica in un estratto naturale la via sostenibile per contrastare l’invecchiamento biologico

Padova, 11 marzo 2025 – Rallentare l’invecchiamento biologico migliorando la qualità della vita e promuovendo un approccio green e sostenibile alla salute si può, grazie all’estratto naturale di Monarda didyma L.

È quanto emerge da uno studio innovativo condotto dai ricercatori del BioAgingLab dell’Università di Padova diretto dalla prof.ssa Sofia Pavanello, i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica GeroScience. Lo studio segna un importante passo avanti nella ricerca sull’healthy aging, e combina esperimenti in vitro e un trial clinico sui lavoratori dell’Ateneo tra i 45 e i 65 anni.

Prof.ssa Sofia Pavanello

“Le nostre ricerche hanno dimostrato come i partecipanti al trial abbiano mostrato un miglioramento significativo dei biomarcatori molecolari di invecchiamento biologico oltre a riportare un miglioramento della qualità della vita, in particolare nell’ambito fisico – spiega la prof.ssa Pavanello – e i dati dei dispositivi fatti indossare per il monitoraggio hanno confermato una maggiore attività fisica e una qualità del sonno più elevata. Inoltre, i risultati biochimici suggeriscono un effetto positivo sui parametri infiammatori e renali, confermando il potenziale positivo dell’estratto di Monarda didyma L. come integratore per il benessere a lungo termine”.

Un approccio innovativo: dal laboratorio alla clinica

Lo studio, condotto dal BioAgingLab del Dipartimento di Scienze Cardio-, Toraco- e Vascolari e Sanità Pubblica (DSCTV) dell’Università di Padova, ha esplorato il potenziale geroprotettivo dell’estratto di Monarda didyma L. attraverso un approccio sperimentale combinato che include:

Fiore della Monarda dydima

Studio in vitro : le analisi cellulari hanno rivelato che l’estratto è in grado di ridurre lo stress ossidativo, rallentare l’accorciamento dei telomeri e proteggere il DNA dai danni, contribuendo così a limitare la senescenza cellulare e a preservare la funzionalità endoteliale.

: le analisi cellulari hanno rivelato che l’estratto è in grado di ridurre lo stress ossidativo, rallentare l’accorciamento dei telomeri e proteggere il DNA dai danni, contribuendo così a limitare la senescenza cellulare e a preservare la funzionalità endoteliale. Trial clinico: lo studio “newaging” ha coinvolto 81 lavoratori dell’Università di Padova, monitorati per tre mesi con tecnologie avanzate, tra cui biomarcatori dell’invecchiamento biologico e dispositivi indossabili per l’analisi del sonno e del movimento. I partecipanti che hanno assunto l’estratto di Monarda didyma L. hanno mostrato un miglioramento significativo della lunghezza dei telomeri nei leucociti (LTL) e una stabilizzazione dell’età epigenetica (DNAmAge) – biomarcatori di invecchiamento biologico – a differenza del gruppo placebo, che ha registrato un accelerato invecchiamento epigenetico e un aumento della metilazione di geni chiave legati all’età, oltre ad un accorciamento dei telomeri.

“Il nostro studio si inserisce perfettamente nelle politiche di invecchiamento attivo e sostenibile, promuovendo approcci naturali e sicuri per migliorare la salute nel tempo – conclude la prof.ssa Pavanello – e dimostra come la Scienza, la Natura e le biotecnologie applicate alla nutraceutica possano offrire soluzioni concrete e scientificamente validate per contrastare l’invecchiamento biologico proiettandoci verso un futuro sostenibile e longevo”.