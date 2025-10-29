Scoperto il legame biologico tra emicrania ed endometriosi. Verso nuove cure

Uno studio congiunto tra Cnr-Ift, Fondazione Santa Lucia IRCCS e Università di Roma “Tor Vergata” ha identificato specifici marcatori infiammatori che collegano l’emicrania episodica e l’endometriosi, rivelando meccanismi biologici condivisi. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Neurology, Neuroimmunology and Neuroinflammation

Roma, 29 ottobre 2025 – L’emicrania episodica e l’endometriosi hanno un meccanismo biologico comune. È quanto ha scoperto un team di ricercatori dell’Istituto di farmacologia traslazionale del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr-Ift), con la collaborazione della Fondazione Santa Lucia IRCCS e dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’.

Il gruppo di ricerca ha individuato alcuni marcatori dell’infiammazione che collegano le due patologie, aprendo la strada a nuovi approcci terapeutici. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Neurology, Neuroimmunology and Neuroinflammation.

“Il nostro studio fornisce prove biologiche dell’esistenza di un meccanismo infiammatorio condiviso tra emicrania episodica ed endometriosi – spiega Valerio Chiurchiù, ricercatore del Cnr-Ift e responsabile del Laboratorio di risoluzione dell’infiammazione presso la Fondazione Santa Lucia IRCCS – Lo studio ha misurato nel sangue di un gruppo di donne i livelli di tre molecole legate all’infiammazione (TNF-alfa, IL-1 beta e IL-6), confrontando i risultati tra chi soffriva di emicrania episodica, endometriosi o entrambe le patologie”.

“È emerso che le donne con emicrania episodica presentano già valori più alti di queste molecole rispetto ai soggetti sani, ma che nelle pazienti colpite da entrambe le malattie i livelli di IL-1 e IL-6 sono ancora più elevati. Questo risultato suggerisce che le due condizioni possano amplificare a vicenda i processi infiammatori presenti nell’organismo”, dichiara Chiurchiù.

“Inoltre, l’aumento di questi marcatori infiammatori è risultato collegato alla frequenza e intensità degli attacchi di emicrania, al livello di disabilità che ne consegue e alla gravità dei dolori mestruali, indicando un possibile ruolo nella maggiore sensibilità al dolore osservata in queste pazienti – continua Chiurchiù – Al contrario, nelle donne con solo endometriosi non si riscontra un incremento simile”.

Emicrania ed endometriosi sono due disturbi cronici altamente invalidanti che colpiscono milioni di donne nel mondo, con un forte impatto sulla qualità della vita. “L’ipotesi apre nuove prospettive terapeutiche, suggerendo l’impiego di farmaci biologici o antinfiammatori mirati contro TNF-alfa e IL-6, le due molecole chiave nei processi infiammatori comuni alle due patologie”, conclude Maria Albanese, responsabile del Centro Cefalee del Policlinico Tor Vergata e prima autrice dello studio.

La ricerca è stata finanziata dal programma Next Generation EU e dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).