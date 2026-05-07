Scoliosi giovanile, la tecnica correttiva ADVT conquista il Congresso nazionale di chirurgia vertebrale

Milano, 7 maggio 2025 – Per la correzione chirurgica della scoliosi idiopatica dell’adolescente non esiste ancora una tecnica chirurgica universalmente riconosciuta come la migliore dalla comunità scientifica, ma uno studio retrospettivo svolto su 81 pazienti operati più di 10 anni adottando l’Apical Vertebral Derotation and Translation (AVDT), tecnica ideata all’ospedale Gaetano Pini, potrebbe cambiare le cose e offrire una speranza significativa a giovani pazienti.

“Per ciascun paziente che ha partecipato allo studio sono state valutate radiografie effettuate prima dell’operazione eseguita con la tecnica AVDT, subito dopo e a distanza di anni, per verificare quanto la curva fosse stata corretta, quanto questa correzione fosse mantenuta nel tempo e se fossero insorte complicanze. I risultati mostrano che la tecnica è in grado di ottenere una correzione significativa delle curve. In particolare, la curva toracica principale viene ridotta di oltre due terzi subito dopo l’intervento e mantiene una buona parte di questa correzione anche dopo dieci anni”, spiega il dott. Andrea La Maida, Direttore Patologie della Colonna Vertebrale dell’ASST Gaetano Pini-CTO tra gli ideatori della tecnica AVDT.

Anche sotto il profilo della sicurezza, la tecnica ha mostrato ottimi risultati: “Il tasso complessivo di complicanze è risultato molto basso. Solo un paziente ha sviluppato un aggravamento che ha richiesto un nuovo intervento chirurgico, mentre alcuni pazienti hanno mostrato alterazioni radiografiche (adding-on) che però non hanno avuto conseguenze cliniche rilevanti. È importante sottolineare che tutti i pazienti hanno mantenuto un buon equilibrio della colonna nel lungo periodo”.

Dott. Andrea La Maida

L’obiettivo dell’intervento è ottenere una buona correzione della deformità della colonna sia sul piano frontale (coronale) sia su quello laterale (sagittale), in particolare ripristinando un buon equilibrio globale, senza aumentare i rischi di possibile complicanza per il paziente.

Negli ultimi anni, le tecniche che utilizzano viti su tutte le vertebre coinvolte (cosiddette ad alta densità di impianto) hanno preso sempre più piede perché permettono correzioni molto efficaci. Tuttavia l’alta densità di impianto pone il paziente a maggior rischio di possibili complicanze intraoperatoria.

“La tecnica AVDT ideata all’ospedale Gaetano Pini è un’alternativa che combina l’uso di viti a quello di bande ancorate alla lamina vertebrale, con l’obiettivo di migliorare la correzione e la stabilità nel tempo del risultato. Lo studio retrospettivo che abbiamo eseguito dimostra che questa tecnica può diventare il gold standard per la correzione della scoliosi idiopatica giovanile”.

Si parla di scoliosi quando la spina dorsale, anziché essere dritta, forma una “S”. L’inclinazione della colonna viene misurata in gradi, secondo il metodo Cobb (tecnica standard radiografica). Si parla di forme lievi quando non si superano i 15°, mentre nelle forme gravi l’inclinazione supera i 40-45°.

Secondo i dati diffusi dalla Società Italiana Chirurgia Vertebrale – Gruppo Italiano Scoliosi (SICV-GIS), la scoliosi idiopatica dell’adolescenza interessa circa il 2-4 per 1000 dei ragazzi e delle ragazze nella fascia di età dai 10 ai 16 anni. Il termine “idiopatica” significa che non è stata identificata una causa per lo sviluppo della scoliosi, sebbene siano stati identificati dei fattori genetici che predispongo lo allo sviluppo di una scoliosi durante la crescita. Le ragazze sono affette più frequentemente rispetto ai ragazzi.

Di scoliosi idiopatica giovanile e della tecnica AVDT se ne parlerà a partire da oggi fino al 9 maggio al 47° Congresso Nazionale della Società Italiana Chirurgia Vertebrale – Gruppo Italiano Scoliosi (SICV-GIS). La presidenza del Congresso è affidata al dott. Andrea La Maida, direttore Patologie Colonna Vertebrale dell’ASST Gaetano Pini-CTO affiancato dal dott. Roberto Bassani, responsabile della chirurgia vertebrale dell’IRCCS Ospedale Galeazzi.

Il congresso riunisce un panel di esperti italiani e numerosi ospiti internazionali provenienti da Francia, Germania, Brasile e Stati Uniti, confermandosi come un momento di confronto di altissimo livello sulle più recenti innovazioni cliniche e tecnologiche che vedrà protagonisti i professionisti dell’ASST Gaetano Pini-CTO.