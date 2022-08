Sclerosi sistemica, torna la Giornata del ciclamino a sostegno della ricerca scientifica

Dal 25 settembre 2022 coinvolte tantissime piazze italiane per l’appuntamento promosso dal GILS – Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia

Milano, 29 agosto 2022 – Il GILS, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, torna a colorare le piazze d’Italia con la Giornata Nazionale del Ciclamino, come sempre l’ultima domenica di settembre, il 25 settembre 2022.

Quest’anno per la prima volta i volontari, i pazienti e i caregiver garantiranno la loro presenza sui territori, anche di porta in porta, da metà settembre fino alla fine di ottobre, facendo rete da Nord a Sud e unendo tutta l’Italia.

“Fai fiorire il domani” è il messaggio dell’edizione 2022, che ci esorta a cercare il banchetto più vicino, dove donarsi e donare un ciclamino, simbolo dell’Associazione, per far rinascere la speranza ai malati e sostenere la ricerca scientifica sulla Sclerosi Sistemica.

Le donazioni sono destinate a finanziare i progetti legati alla ricerca scientifica con lo scopo di elevare la qualità di vita dei pazienti, con nuove ricerche di base, traslazionali e cliniche.

Sono quasi 30 anni che il GILS si impegna quotidianamente per rispondere alle necessità e ai bisogni dei pazienti affetti da Sclerosi Sistemica. Ma non solo, uno degli obiettivi principali del Gruppo e di questa Giornata, è quello di fare informazione e formazione. Infatti, la Giornata del Ciclamino rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare e diffondere la conoscenza su una malattia che può essere sconfitta solo grazie alla diagnosi precoce e al riconoscimento tempestivo dei sintomi iniziali.

Lo screening ad oggi rappresenta ancora lo strumento più efficace per cure tempestive che possano rallentare il decorso clinico della patologia e garantire un’ottima qualità di vita.

Tutte le piazze e gli ospedali coinvolti nel progetto si possono scoprire su www.sclerodermia.net.