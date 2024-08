Sclerosi multipla, UniPg coordina una serie di articoli su ricerca e assistenza in Europa

Prof. Massimiliano Di Filippo

Perugia, 29 agosto 2024 – La prestigiosa rivista medica The Lancet, nella sezione Regional Health Europe, ha pubblicato una nuova raccolta di articoli sulle principali novità riguardanti la sclerosi multipla.

La serie è stata coordinata dal prof. Massimiliano Di Filippo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, in servizio presso la S.C. Clinica Neurologica diretta dalla prof.ssa Lucilla Parnetti.

La stesura degli articoli scientifici che compongono la serie, che arriva a otto anni di distanza dalla precedente della rivista sull’argomento e che è stata pubblicata il 22 agosto 2024, ha visto la partecipazione di 42 clinici e scienziati di 15 differenti Paesi europei, tra i più influenti nel campo, con un h-index totale (il criterio per quantificare la prolificità e l’impatto scientifico di un autore, basandosi sia sul numero delle pubblicazioni, sia sul numero di citazioni ricevute) superiore a 2.300.

“La sclerosi multipla è la più frequente malattia autoimmune e degenerativa del sistema nervoso centrale nei giovani adulti, con elevata diffusione mondiale e frequente causa di disabilità in questa popolazione, ma è anche un campo in cui la ricerca è in continua evoluzione – sottolinea il prof. Di Filippo – Gli articoli della raccolta si concentrano sulle nuove acquisizioni riguardanti il decorso clinico e la patogenesi della malattia, le applicazioni di risonanza magnetica e il potenziale utilizzo dei biomarcatori fluidi per la diagnosi e la stratificazione prognostica nelle persone con sclerosi multipla. Inoltre, viene affrontata una discussione sulle sfide e le lezioni apprese a seguito della pandemia Covid-19”.