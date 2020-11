Sclerosi multipla, teleconsulti neurologici gratuiti per le donne all’IRCCS Carlo Besta

Milano, 11 novembre 2020 – La Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico “Carlo Besta” partecipa domani, 12 novembre, all’H-Open Day organizzato negli ospedali nel network “Bollini Rosa” e nei Centri Sclerosi Multipla da Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, e dedicato alle donne con sclerosi multipla, con un focus particolare sulla fertilità, gravidanza e post partum.

Nel corso della giornata, i medici del Centro Sclerosi Multipla dell’Istituto Neurologico Besta saranno disponibili per visite specialistiche neurologiche che si svolgeranno attraverso colloqui telefonici o in videoconferenza per fornire tutte le informazioni richieste ed essere, anche in questo modo, a fianco delle donne affette da questa patologia, per accompagnarle e guidarle nel percorso dalla programmazione della gravidanza al post partum.

La sclerosi multipla è una malattia neurologica che ha una caratteristica connotazione al femminile, diagnosticata tra i 20 e 40 anni. Oggi, le evidenze scientifiche dimostrano che le donne possono avere figli senza modificare a lungo termine l’andamento della malattia e senza causare danni al nascituro.