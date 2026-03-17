Sclerosi multipla, farmaci monoclonali sottocutanei a Vasto

Chieti, 17 marzo 2026 – Da alcune ore di infusione a pochi minuti. Si alleggerisce l’impatto pratico delle cure per le persone affette da sclerosi multipla seguite dal Centro dedicato all’interno della Clinica neurologica dell’ospedale di Vasto. È stata infatti avviata la somministrazione sottocutanea delle terapie biologiche monoclonali, un aggiornamento clinico che riduce drasticamente i tempi.

Il passaggio dalla tradizionale via endovenosa alla formulazione sottocute riguarda l’impiego di anticorpi specifici (anti-CD20 e anti-integrina alfa4), farmaci biologici monoclonali che agiscono colpendo selettivamente componenti del sistema immunitario per rallentare la progressione della patologia e ridurne le ricadute. La riduzione dei tempi non migliora soltanto la qualità di vita di chi riceve le cure: consente all’équipe medica di trattare un numero maggiore di pazienti nell’arco della stessa giornata, con tempi di attesa più brevi e facilitando l’accesso ai percorsi terapeutici.

Il Centro sclerosi multipla, inserito nella Clinica neurologica diretta dalla prof.ssa Laura Bonanni, è coordinato da Daniela Travaglini con il supporto dell’infermiera specializzata Floriana Di Blasio. La struttura può prescrivere questi farmaci dallo scorso ottobre e ha un importante bacino di utenza, anche grazie all’apertura di un ambulatorio dedicato nell’ospedale di comunità di Gissi.

“L’introduzione della nuova formulazione – spiega Daniela Travaglini – rappresenta un ulteriore passo verso terapie sempre più efficienti, sicure e vicine alle esigenze delle persone con sclerosi multipla”.