Sclerosi laterale amiotrofica, AriSLA pubblica il nuovo Bando per progetti di ricerca scientifica

Milano, 22 marzo 2022 – L’impegno di Fondazione AriSLA – Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica – al fianco dei ricercatori che studiano la Sclerosi Laterale Amiotrofica continua e oggi si conferma con l’apertura dell’annuale Bando per il finanziamento di nuovi progetti di ricerca.

Cosa è la SLA

La SLA è una malattia neurodegenerativa grave dell’età adulta, progressivamente invalidante, dovuta alla compromissione dei motoneuroni (le cellule responsabili della contrazione dei muscoli volontari) spinali, bulbari e corticali, che conduce alla paralisi dei muscoli volontari fino a coinvolgere anche quelli respiratori. Non esiste ancora una cura efficace in grado di contrastare la malattia e solo in Italia sono circa 6.000 le persone che ne sono colpite.

Obiettivo del Bando AriSLA 2022

Il Bando si propone di selezionare le proposte più innovative e di alta qualità scientifica proposte da ricercatori italiani, nelle aree di ricerca di base, preclinica e clinica osservazionale. L’obiettivo è supportare progetti che abbiano un reale impatto nell’accrescere le conoscenze dei meccanismi che portano all’insorgenza della malattia e nell’identificare potenziali approcci terapeutici in grado di fornire risposte concrete al bisogno di cura dei pazienti. Dalla sua fondazione, AriSLA ha investito in attività di ricerca oltre 14,1 milioni di euro, sostenuto 92 progetti e 139 ricercatori distribuiti sul territorio nazionale.

Il Presidente di Fondazione AriSLA, Mario Melazzini, commenta: “Con questo nuovo Bando rinnoviamo il nostro impegno al fianco dei ricercatori, perché crediamo che investire in ricerca sia l’unica strada per ottenere risultati concreti e arrivare a terapie efficaci. Viviamo un momento di grande fermento dal punto di vista scientifico ed è importante per noi poter contribuire a sostenere la comunità scientifica italiana in ambito SLA sempre più determinata a raggiungere nuovi traguardi. I risultati ottenuti, la costante crescita di partecipazione ai nostri bandi – l’anno scorso abbiamo ricevuto più di 100 candidature – la quantità e la qualità delle pubblicazioni scientifiche derivate dai progetti finanziati, ad oggi 326, ci confermano che i ricercatori sono impegnati nello studio della SLA e rispondono alla fiducia riposta in loro dai pazienti con questa malattia. Noi come AriSLA intendiamo valorizzare il più possibile questo impegno e supportare i progetti valutati più meritevoli, affinché si possano compiere nuovi passi in avanti e contribuire a migliorare la Vita delle persone”.

Scheda Bando AriSLA 2022

I candidati

Possono partecipare al Bando i ricercatori di Università italiane e di Istituti di ricerca pubblici e privati italiani non profit.

Tipologia progetti candidabili

Il Bando AriSLA 2022 prevede la possibilità di applicare con due tipologie di progetti, “Pilot Grant” o “Full Grant”. I primi sono studi esplorativi che hanno l’obiettivo di sperimentare idee particolarmente innovative ed originali, presentate da un singolo centro di ricerca. I “Full Grant” sono progetti che sviluppano ambiti di studio promettenti, basati su solidi dati preliminari e possono essere proposti anche in collaborazione tra diversi centri.

Durata e budget dei progetti

Il Bando 2022 prevede per i “Pilot grant” una durata massima di 12 mesi ed un finanziamento non superiore a 60.000 euro, mentre per i “Full grant”, con una durata massima di 36 mesi, si potranno ottenere fondi fino ad un massimo di 240.000 euro.

Modalità di partecipazione

Le proposte potranno essere presentate fino al prossimo 5 maggio 2022, attraverso la piattaforma online accessibile anche tramite il sito www.arisla.org.

Il processo di valutazione

Il processo di selezione delle proposte viene affidato ad una commissione scientifica composta da esperti internazionali che valuteranno i lavori in maniera indipendente, assicurando trasparenza, oggettività e valorizzazione del merito scientifico. Questa modalità adottata da AriSLA è in linea con i migliori standard delle agenzie che finanziano ricerca scientifica. La conclusione del processo di valutazione è prevista entro la fine del 2022.

Il testo integrale del Bando AriSLA 2022 è disponibile sul sito www.arisla.org e per ogni informazione gli uffici di AriSLA sono a disposizione dei ricercatori alla mail bandi@arisla.org.