SARS-CoV-2, test sierologici rapidi e gratuiti in 44 LloydsFarmacia in Emilia-Romagna Bologna, 26 ottobre 2020 – A partire dal 19 ottobre, in 44 LloydsFarmacia di Bologna, Modena, Parma e Sassuolo, sono attivi i test sierologici rapidi e totalmente gratuiti, per la ricerca degli anticorpi anti SARS-COV-2, nell’ambito della campagna di screening della Regione Emilia-Romagna. Nei primi giorni di attivazione dello screening, è risultata altissima la partecipazione dei cittadini. LloydsFarmacia rende disponibili quindi diversi canali di prenotazione: numero unico 02 80011022, App LloydsFarmacia-Farmacista online e direttamente presso le LloydsFarmacia abilitate. L’accordo con la Regione Emilia-Romagna prevede che lo screening, sia riservato, su base volontaria, a: alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni che frequentino la scuola secondaria superiore), loro genitori e nonni (anche se non conviventi), altri familiari conviventi, e studenti universitari che abbiano medico di medicina generale in Regione. Il test ‘pungidito’ viene realizzato su campione di ‘sangue capillare’ e consente d’identificare se si sia entrati in contatto o meno con il virus, contenendo il diffondersi di nuovi focolai di Covid-19. I risultati sono disponibili entro appena 15 minuti. Nei casi di positività, si viene contattati dai Dipartimenti di Sanità Pubblica incaricati, per l’esecuzione del tampone nasofaringeo, mirato a rilevare la possibile presenza del virus. Questi i canali messi a disposizione da LloydsFarmacia per la prenotazione del test, da parte della cittadinanza: NUMERO UNICO 02 80011022 dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00;

‘APP LLOYDSFARMACIA-Farmacista on Line’: i farmacisti Lloyds programmano l’appuntamento nella LloydsFarmacia preferita, nell’orario richiesto, e sono a disposizione per ogni altra indicazione necessaria pre-test quali ad esempio modalità e documenti necessari per l’effettuazione del test. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00. Farmacista online è il servizio gratuito di consulto attivo e accessibile da AppLloyds, per richieste di informazioni e consigli da parte dei farmacisti specializzati LloydsFarmacia disponibili su tutti i temi che riguardano il mondo della protezione, prevenzione e salute;

RECANDOSI direttamente, per la prenotazione, presso le LloydsFarmacia abilitate (vedi elenco https://www.lloydsfarmacia.it/test-sierologico-covid19).

