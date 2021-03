SARS-CoV-2, dal plasma dei guariti nessun beneficio. Metanalisi pubblicata su Jama

Roma, 8 marzo 2021 – “Il trattamento” di Covid-19 “con plasma convalescente, rispetto a placebo o allo standard di cura, non risulta significativamente associato a una diminuzione della mortalità per tutte le cause o ad alcun beneficio per altri esiti clinici”.

È la conclusione di una metanalisi pubblicata online su Jama, che ha preso in considerazione i dati provenienti da “4 trial clinici randomizzati peer-reviewed condotti su un totale di 1.060 pazienti”, e da “altri 6 trial clinici randomizzati disponibili pubblicamente su un totale di 10.722 pazienti”.

L’autore corrispondente del lavoro è Lars G. Hemkens, del Dipartimento di Ricerca clinica dell’Ospedale universitario di Basilea in Svizzera. Non sono emerse, si legge ancora nell’articolo, “associazioni significative” del trattamento con plasma di guariti da Covid “con benefici” in termini di “durata della degenza ospedaliera, uso della ventilazione meccanica, miglioramento clinico”.

(fonte: AIOM News)