Sangue sicuro per tutti: Giornata Mondiale del Donatore al Policlinico Gemelli Roma, 12 giugno 2019 – “Sangue sicuro per tutti”: è questo lo slogan e l’obiettivo della giornata mondiale della donazione di sangue. Il 14 giugno l’Organizzazione mondiale della sanità celebra il World Blood Donor Day. Donatorinati della Polizia di Stato sarà presente a Milano con i suoi volontari in una iniziativa che la vede al fianco della Università Cattolica Sacro Cuore. “Donatorinati continua il suo impegno itinerante sul territorio nazionale – afferma il presidente nazionale Donatorinati dott. Claudio Saltari – e quest’anno, in occasione della giornata mondiale della donazione di sangue, abbiamo scelto di unire le forze con la Cattolica per ribadire che donare il sangue è un gesto di solidarietà tanto semplice quanto prezioso”. La giornata comincerà alle ore 7.30 con una raccolta straordinaria di sangue in largo Gemelli 1 grazie alla collaborazione dell’Avis, che accoglierà con una equipe medica donatori all’interno di una autoemoteca. Alle ore 10.30 inizio della tavola rotonda nella aula Cripta dell‘ Università Cattolica, nella quale interverranno il Rettore Prof. Franco Anelli, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, il Presidente Nazionale Donatorinati Polizia di Stato Claudio Saltari, la dott.ssa Rosa Chianese direttore del Src Lombardia e il giornalista e conduttore televisivo, Massimiliano Ossini. “Il volontariato – ricorda Saltari – è un modo per stabilire rapporti umani ed è così che anche le testimonianze vogliono essere un messaggio forte e deciso a continuare con entusiasmo l’impegno profuso da tempo”. Nel corso dell’incontro, infatti, un volontario dell’AIL – Associazione Italiana contro le leucemie – linfomi e mieloma ONLUS – porterà la propria testimonianza di impegno in favore di chi ha bisogno, a riprova che la solidarietà e l’altruismo è un valore comune e trasversale a tutte le associazioni del settore. Le conclusioni saranno affidate al Capo della Polizia e Presidente Onorario Donatorinati, prefetto Franco Gabrielli.

