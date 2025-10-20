Sangue, due decenni di donazioni solidali. L’Italia punta all’indipendenza dal plasma estero

Milano, 20 ottobre 2025 – Sono passati vent’anni dall’approvazione della “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” (Legge 219/2005). Un provvedimento fondamentale per il nostro Paese, che ha sancito la centralità della donazione, affidando alle associazioni il compito di concorrere “ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata e la tutela dei donatori”.

“Con questa riforma è stato rafforzato il ruolo del volontariato nel settore trasfusionale – commenta il Presidente nazionale di AVIS, Oscar Bianchi – con il riconoscimento di un gesto che mette a disposizione del Paese un bene non riproducibile in laboratorio: il sangue e il plasma. Se allora riuscimmo a compiere questo passo e a ottenere l’approvazione di una legge che ancora oggi è unica a livello mondiale, fu grazie alla nostra costante attività di interlocuzione parlamentare e allo straordinario impegno silenzioso e quotidiano di tante volontarie e tanti volontari”.

Tra i principali obiettivi raggiunti da questa legge c’è il consolidamento dell’autosufficienza di sangue intero, ma c’è un altro traguardo che il nostro Paese deve ancora centrare e riguarda i farmaci plasmaderivati. L’Italia, infatti, è ancora costretta a importare dall’estero circa il 20% di scorte di medicinali impegnati soprattutto nella cura di numerose patologie ed esigenze cliniche come l’emofilia, le malattie epatiche, le ustioni, i trapianti, le immunodeficienze primitive e acquisite.

“Dobbiamo operare in modo congiunto con gli altri attori del sistema – sottolinea Bianchi – affinché questi farmaci siano sempre di più il frutto del gesto altruistico dei nostri donatori. È fondamentale incrementare la raccolta e investire maggiormente sulle donazioni di plasma per affrancarci dalla dipendenza e dalle sempre maggiori incertezze del mercato internazionale. Solo così potremo raggiungere l’autonomia del nostro sistema e garantire al Paese una sicurezza terapeutica duratura, fondata sulla solidarietà e sulla responsabilità condivisa”.

La donazione in Italia

I donatori sono complessivamente 1.678.573 (28 ogni 1.000 abitanti), il 66% è composto da uomini e il 34% da donne. Ogni anno vengono effettuate oltre 3 milioni di donazioni.

Nei primi 9 nove mesi del 2025, si è registrato un incremento dell’1,5% nella quantità di plasma inviata alla produzione farmaceutica, attestandosi a 73.283 kg.