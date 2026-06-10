Salute vascolare e linfatica, i migliori specialisti si confrontano a Padova. Primo Congresso SIFE

Padova, 10 giugno 2026 – Padova si prepara ad accogliere uno dei principali appuntamenti scientifici dell’anno dedicati alla salute vascolare e linfatica. Il 12 e 13 giugno il Best Western Plus Net Tower Hotel ospiterà il I Congresso Nazionale della SIFE – Società Italiana di Flebolinfologia Emodinamica, due giornate di confronto che riuniranno specialisti provenienti da tutta Italia per approfondire le più recenti innovazioni nella diagnosi e nel trattamento delle patologie venose, linfatiche e del lipedema.

Fondata nel 2025, la SIFE nasce con l’obiettivo di promuovere una visione moderna e multidisciplinare della flebologia e della linfologia, ponendo al centro il concetto di emodinamica come elemento fondamentale per comprendere i meccanismi alla base delle patologie e orientare percorsi diagnostici e terapeutici sempre più efficaci.

“La SIFE è una società scientifica giovane che si propone di offrire una visione innovativa della flebolinfologia – spiega il dott. Eugenio Bernardini, Presidente nazionale della SIFE – Il concetto di emodinamica rappresenta l’elemento distintivo di questa società scientifica e consente di interpretare le patologie vascolari e linfatiche in modo più completo, favorendo un approccio terapeutico personalizzato”.

Sotto la presidenza delle dottoresse Sara Oberto e Laura Patton, il congresso offrirà un’occasione di confronto sulle più recenti evoluzioni scientifiche e cliniche nel campo delle malattie venose, linfatiche e del lipedema. “Nel corso delle due giornate saranno approfonditi i temi più attuali della disciplina. dalle nuove terapie farmacologiche alle strategie integrate di gestione del paziente – spiegano le presidenti del congresso – Particolare attenzione sarà riservata anche alla formazione pratica tramite corsi pre-congressuali in grado di offrire ai partecipanti strumenti utili e immediatamente applicabili nella pratica clinica quotidiana”.

Accanto alle sessioni scientifiche, il programma prevede corsi pratici di ecocolordoppler, bendaggio ed elastocompressione e approfondimenti sulle medicazioni avanzate delle ulcere, confermando la forte vocazione formativa dell’evento e l’attenzione all’aggiornamento professionale.

Il congresso vedrà inoltre la partecipazione di autorevoli ospiti nazionali e internazionali. Tra questi il vicepresidente della Società, il dott. Edmondo Palmeri, tra i promotori della Società Italiana di Flebolinfologia Emodinamica, il prof. Sergio Gianesini, attuale Presidente dell’Unione Internazionale di Flebologia (UIP/WUIP) e Presidente Emerito del network internazionale v-WIN, e il prof. Zaza Lazarashvili, President-Elect dell’Unione Internazionale di Flebologia che assumerà la guida dell’organizzazione nel 2027, durante il Congresso Mondiale UIP di Tbilisi, in Georgia.

L’apertura al confronto internazionale sarà ulteriormente rafforzata dalla collaborazione con Le.G.Athering e V-WIN Foundation, protagoniste di una sessione dedicata allo scambio di esperienze e buone pratiche tra professionisti provenienti da diversi Paesi, in vista del World Congress 2026 in Kenya.