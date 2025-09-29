Salute respiratoria: spirometrie gratuite in cinque città italiane, parte il tour nazionale contro la BPCO

Roma/Milano, 29 settembre 2025 – Dopo il successo del roadshow REMaRe Insieme, che lo scorso giugno ha coinvolto migliaia di cittadini in tutta Italia, prende il via la nuova iniziativa dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie respiratorie croniche: “REMaRe – La Settimana della BPCO”, promossa da AIPO-ITS/ETS, SIP/IRS e dalla Consulta della Pneumologia, con il patrocinio di FNOMCeO.

Dal 2 al 12 ottobre, dalle 09.00 alle 17.00, un truck attrezzato con ambulatori mobili farà tappa in cinque città italiane – Milano, Ferrara, Roma, Catanzaro e Catania – offrendo gratuitamente ai cittadini spirometrie di screening e un servizio innovativo di point of care per la conta degli eosinofili, utile biomarcatore per personalizzare la cura della BPCO.

Informare, prevenire, diagnosticare

Obiettivo del progetto è incontrare i cittadini nei luoghi-chiave della vita quotidiana e fornire strumenti concreti di prevenzione e informazione sulla Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) in vari modi: sensibilizzando sui fattori di rischio (fumo, inquinamento, esposizione a sostanze chimiche); promuovendo la diagnosi precoce attraverso screening e visite regolari; offrendo risorse pratiche e consigli per una migliore gestione della malattia; distribuendo leaflet informativi chiari e accessibili a tutta la popolazione.

Gli operatori sanitari coinvolti saranno a disposizione per spiegare gli esiti, indirizzare a percorsi clinici dedicati e rispondere ai dubbi dei cittadini, rafforzando così il legame tra medicina e comunità.

Una novità: il test degli eosinofili

Per la prima volta “REMaRe – La Settimana della BPCO” introduce un test di conta degli eosinofili, un semplice e rapido prelievo del sangue che consente di valutare la presenza del biomarcatore oggi riconosciuto fondamentale per personalizzare la cura della BPCO e permette di distinguere i pazienti con forme più gravi o con particolari caratteristiche infiammatorie, così da modulare meglio il trattamento terapeutico.

Prima tappa a Milano il 2 ottobre: un nesso con la Festa dei Nonni

L’iniziativa prende il via giovedì 2 ottobre a Milano, in Piazzale Cadorna, in concomitanza con la Festa dei Nonni: un’occasione speciale per ricordare quanto la salute respiratoria sia un bene prezioso soprattutto nelle età più fragili, ma anche un impegno di prevenzione che riguarda tutte le generazioni.

Iniziative di sensibilizzazione sul territorio

Prima e dopo ogni tappa del tour sono previste iniziative locali di sensibilizzazione, in collaborazione con le Autorità e i centri ospedalieri, per diffondere consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie respiratorie, e ampliare l’impatto del messaggio sul territorio.

Dichiarazioni istituzionali

“La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva rappresenta ancora oggi una delle principali sfide di salute pubblica, troppo spesso diagnosticata tardivamente e sottovalutata nei suoi sintomi iniziali – afferma Fabiano Di Marco, Presidente della Società Italiana di Pneumologia SIP/IRS – Con “REMaRe – La Settimana della BPCO” vogliamo portare la prevenzione e la diagnosi precoce nei luoghi della vita quotidiana, avvicinando la pneumologia ai cittadini. È un impegno che la nostra Società sente fortemente: informare, sensibilizzare e offrire strumenti concreti per proteggere la salute respiratoria. L’introduzione del test degli eosinofili è una novità importante, che avvicina le persone a percorsi terapeutici più personalizzati ed efficaci. Solo con la collaborazione tra istituzioni, professionisti e comunità possiamo ridurre l’impatto della BPCO e garantire a chi ne è colpito cure tempestive e appropriate. Questa iniziativa è un segnale di attenzione, vicinanza e responsabilità verso i pazienti e le famiglie, ma anche verso le nuove generazioni”.

“La seconda fase del progetto REMaRe Insieme è dedicata specificamente alla BPCO, una patologia sottodiagnosticata e in crescita progressiva che oggi, oltre a costituire la terza causa di morte e la settima causa di morbilità nel mondo, solo in Italia interessa almeno il 5,6% degli adulti. La prima edizione di REMaRe Insieme ha portato il tema della salute respiratoria tra la gente – commenta il Presidente dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri AIPO-ITS/ETS Claudio Micheletto – Di nuovo, ora, ci proponiamo di sensibilizzare, educare e informare il pubblico su questo tema. Come allora, offriremo un servizio utile anche a fronte delle ‘sofferenze’ mostrate dal Servizio Sanitario Nazionale: test diagnostici e visite pneumologiche gratuite, con l’aggiunta, in questa edizione, del test degli eosinofili, di grande utilità nella diagnosi di BPCO. Il nostro impegno come Società Scientifica continua oggi e proseguirà nel futuro, affinché nuove iniziative di questo tipo diffondano sempre maggiore consapevolezza sul fronte della salute respiratoria”.

Le tappe di “REMaRe – La Settimana della BPCO”