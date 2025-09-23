Salute respiratoria: prevenzione, tecniche mininvasive e chirurgia robotica all’Aou di Ferrara

Dott. Giampiero Dolci

Ferrara, 23 settembre 2025 – Le Aziende Sanitarie ferraresi, attraverso l’Unità Operativa di Chirurgia Toracica dell’Ospedale di Cona, rinnova la propria attenzione verso la salute dell’apparato respiratorio. Questo impegno quotidiano si intensifica in concomitanza con la Giornata Nazionale del Respiro (24 settembre) e la Giornata Mondiale del Polmone (25 settembre), richiamando l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e del trattamento specialistico delle patologie polmonari.

L’Unità Operativa di Chirurgia Toracica, diretta dal dott. Giampiero Dolci, si conferma centro di riferimento per il trattamento chirurgico delle patologie del polmone, della pleura, del mediastino e della parete toracica. L’approccio specialistico è caratterizzato dall’utilizzo diffuso delle tecniche mininvasive, in particolare della chirurgia toracica robot-assistita (RATS), che consente interventi meno traumatici, migliorando il recupero post-operatorio e riducendo i tempi di degenza dei pazienti.

Le patologie polmonari, specialmente quelle croniche e oncologiche, rappresentano una delle principali sfide sanitarie anche nel territorio ferrarese, con una diffusione crescente spesso legata a fattori di rischio come il consumo di tabacco. Per garantire la presa in carico completa del paziente l’approccio è multidisciplinare, coinvolgendo in modo integrato diverse figure professionali: pneumologi, oncologi, radiologi e anatomopatologi, dalla diagnosi fino alla terapia.

“Le tecniche chirurgiche toraciche – spiega il dott. Dolci – oggi ci permettono di intervenire in modo sempre più efficace e precoce. Tuttavia la prevenzione resta lo strumento più potente che abbiamo. Interrompere il fumo di sigaretta è il primo, fondamentale passo per proteggere i nostri polmoni. La salute respiratoria va difesa ogni giorno, con comportamenti consapevoli e l’accesso tempestivo ai controlli”.

“Il nostro centro – dichiara il dott. Nicola Tamburini, Dirigente Medico della Chirurgia Toracica dell’Ospedale di Cona – è impegnato a offrire percorsi di cura che pongano il paziente al centro, attraverso un approccio multidisciplinare che, assicurando una presa in carico completa dalla diagnosi alla terapia. Sotto il profilo tecnico, l’attenzione si concentra sull’adozione diffusa delle tecniche mininvasive, come la chirurgia toracica robot-assistita), che permettono di eseguire interventi più sicuri e meno traumatici, favorendo un miglior recupero e riducendo i tempi di degenza”.

Il lavoro della Chirurgia Toracica si integra in una rete ospedaliera e territoriale orientata al recupero funzionale e alla qualità della vita dei pazienti. Oltre all’attività chirurgica specialistica, l’Ospedale di Ferrara promuove attivamente percorsi dedicati alla diagnosi precoce delle patologie polmonari, inclusi servizi di supporto per la cessazione del fumo.

La celebrazione di queste giornate internazionali è un richiamo all’essenzialità di prendersi cura del proprio respiro, un obiettivo raggiungibile attraverso gesti quotidiani fondamentali: smettere di fumare, sottoporsi a controlli regolari e non sottovalutare sintomi persistenti come tosse, affanno o dolore toracico.