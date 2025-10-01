Salute mentale: dai disturbi dell’umore alle psicosi, visite gratuite all’Aou pisana

Pisa, 1 ottobre 2025 – In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day coinvolgendo gli ospedali con Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale. L’iniziativa giunta alla sua dodicesima edizione si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare paure, pregiudizi e stigma legati alle malattie della psiche.

Verranno offerte gratuitamente visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.

Questa l’offerta in Aou pisana:

Incontro per pazienti oncologiche e caregivers

Data: 10/10/2025

Orario: 10.00-13.00

Sede: UO Senologia, Edificio 6, Ospedale S. Chiara, Aula multidisciplinare, Piano terra.

Titolo iniziativa: “L’informazione come alleata nella gestione dello stress e nella riduzione dell’ansia”. È un incontro di gruppo per donne con tumore al seno e i loro caregivers”, dedicato all’importanza delle informazioni condivise dalle diverse figure mediche impiegate nella cura del tumore al seno, affinché il percorso senologico possa essere affrontato con consapevolezza e ridotta intensità emotiva. Gli specialisti faranno luce sui percorsi terapeutici, sull’impatto emotivo e sulla sua gestione. Verrà presentata una nuova e innovativa modalità di educazione terapeutica (Breast School), che prevede l’integrazione tra i professionisti al fine di ottimizzare il percorso riabilitativo e la gestione dello stress. Sarà riservato ampio spazio a un dialogo tra pazienti, caregivers e personale sanitario, con l’obiettivo di rispondere ai dubbi individuali e di promuovere una relazione di fiducia tra pazienti ed equipe sanitaria.

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono/indirizzo e-mail: 050993139, 050 993527 • Indirizzo e-mail: valeria.camilleri@ao-pisa.toscana.it

Visita psichiatrica

Data: 10/10/2025

Orario: 14.00-16.00

Luogo / Sede: UO Psichiatria 2 – Stabilimento Santa Chiara, edificio 5, piano terra

Ulteriori Informazioni: visite psichiatriche sui disturbi d’ansia, dell’umore e del sonno a cura di Laura Palagini.

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 050995272 (dalle 9.00 alle 12.00). Le prenotazioni avverranno rigorosamente in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti disponibili.

Tutte le iniziative sono coordinate dalla referente aziendale dei Bollini rosa Federica Marchetti.

A partire dal 30 settembre i servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e i relativi servizi offerti.