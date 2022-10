Salute mentale, consulenze gratuite all’Istituto Tumori di Bari Bari, 4 ottobre 2022 – In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)Open Day Salute Mentale. L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. Gli ospedali del network Bollini Rosa, i Dipartimenti di Salute Mentale e le strutture territoriali che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, come visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. Anche l’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, aderisce all’iniziativa. Lunedì 10 ottobre, dalle 8.00 alle 17.00, il servizio di psico-oncologia dell’Istituto sarà a disposizione per consulenze e colloqui informativi con i pazienti oncologici e i loro familiari, anche minorenni. Al servizio si accede su prenotazione, telefonando ai numeri 080.5555328, 080.5555329, oppure inviando una mail all’indirizzo psiconcologia@oncologico.bari.it. (H)-Open Day Salute Mentale è realizzata con il patrocinio di Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG), Cittadinanzattiva e Progetto Itaca Onlus.

