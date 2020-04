Salute e Sicurezza sul lavoro, UGL Sanità: “Basta morti per Covid-19, proteggiamo gli operatori sanitari”

Dott. Gianluca Giuliano

Roma, 28 aprile 2020 – ‘Lavorare per vivere’ è lo slogan che ormai da tempo segna la battaglia lanciata dalla UGL per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Paolo Capone, il nostro Segretario Generale, ha voluto ricordare oggi, nella Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, il tributo che, tra gli altri, i lavoratori della sanità hanno dato nella lotta al Covid-19”, dichiara il segretario nazionale dell’UGL Sanità Gianluca Giuliano.

“Tanti, troppi operatori hanno pagato con la vita – prosegue Giuliano – il loro slancio di generosità e servizio verso i cittadini e la nazione. Lavorare per vivere urla forte da tempo il nostro sindacato, per chiedere che si attui ogni forma di tutela e prevenzione verso i lavoratori. Nella lotta al virus, invece, abbiamo dovuto assistere a persone mandate allo sbaraglio per mancanza o inadeguatezza dei DPI”.

“Ancora oggi aspettiamo che su chiunque è impegnato in prima linea, nessuno escluso, vengano effettuati tamponi. Non ci stanchiamo di ripeterlo: senza mettere in massima sicurezza gli operatori della sanità non si può pensare di vincere la guerra al Covid-19”, conclude Giuliano.