Salute della donna: una settimana di visite, incontri, esami gratuiti all’Aou pisana

Pisa, 10 aprile 2025 – In occasione della X Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile) Fondazione Onda ETS dedica loro la settimana dal 22 al 30 aprile con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile in ogni fase della vita.

Ecco le iniziative in Aou pisana:

“Incontro con gli esperti di endocrinologia

Non solo Dr. Google!” il 29 aprile, dalle 15 alle 17, con i medici delle Unità operative di Endocrinologia 1 e Endocrinologia 2 che risponderanno a domande sulle varie patologie tiroidee, ipofisarie, surrenaliche, su sintomi, terapie e obesità.

L’iniziativa mira a fornire risposte appropriate a domande che troppo spesso il pubblico rivolge a internet, con il rischio di ottenere informazioni non provate scientificamente. L’incontro si tiene al presidio ospedaliero di Cisanello – Aula ex Sala attesa Endocrinologia, Edificio 8, piano terra (nr. 65). Non è necessario prenotare.

Ecografie tiroidee il 28, 29 e 30 aprile, dalle 14:30 alle 16:30

Gli specialisti delle Unità operative di Endocrinologia 1 e Endocrinologia 2 effettueranno questo esame radiologico a chi non l’ha ancora mai effettuato, in particolare non in Aou pisana. Non è richiesta la prenotazione; saranno eseguite 15 ecografie al giorno ai primi 15, in base all’ordine di arrivo. Sede: presidio ospedaliero di Cisanello – Edificio 8, piano terra, area ambulatoriale. Non è necessario prenotare.

“Prevenzione dello stress cronico come forma di prevenzione primaria” il 29 aprile, dalle 15.00 alle 17.00

Si tratta di un incontro di gruppo divulgativo ed esperienziale per pazienti oncologiche e caregivers sulle strategie finalizzate a ridurre il rischio d’insorgenza di una malattia. Il benessere psicologico gioca infatti un ruolo chiave nella prevenzione primaria, contribuendo a ridurre i livelli di stress cronico e, quindi, la produzione di sostanze infiammatorie che rischiano di alterare il proprio equilibrio corporeo. Verrà illustrato anche con esempi quotidiani come modulare le risposte allo stress e orientarle verso azioni che generino benessere psichico e fisico, attraverso comportamenti adeguati ed efficaci.

L’incontro di gruppo sarà condotto da Valeria Camilleri (psichiatra, psicoterapeuta e psico-oncologa) e Teresa Vigilante (psicoterapeuta, psico-oncologa). Sede: presidio ospedaliero di Santa Chiara – Edificio 6, Unità operativa di Senologia, Aula multidisciplinare, piano terra. È necessario prenotarsi al numero di telefono:050 993527 oppure inviare e-mail a: valeria.camilleri@ao-pisa.toscana.it

Incontro pubblico dal titolo: “Vorrei sapere: i tumori ginecologici tra prevenzione, diagnosi ed innovazione terapeutica”, il 29 aprile dalle 16.00 alle 18.00

L’incontro, aperto alla cittadinanza, sarà articolato su domande rivolte dai cittadini agli esperti su tematiche che riguardano la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche ginecologiche. Saranno presenti rappresentanti delle associazioni delle pazienti e, fra gli esperti specialisti: Tommaso Simoncini, Carmelo Bengala, Pietro Bottone, Sabina Pistolesi, Adelaide Caligo, Caterina Congregati, Piero Lippolis, Rachele Antognoli, Tina La Liscia, Stefania Cosio. Sede: Comune di Pisa, Sala delle Baleari. Non è necessario prenotare.

Visite psichiatriche il 29 aprile, dalle 14.00 alle 16.00

Referente Laura Palagini (psichiatra). Sede: presidio ospedaliero di Santa Chiara – Edificio 4, Unità operativa Psichiatria 2. Anche in questo caso è necessario prenotarsi telefonando al numero: 050.992965. Gli appuntamenti verranno prenotati in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In caso di problemi si prega di inviare una mail a Federica Marchetti f.marchetti@ao-pisa.toscana.it, referente aziendale dei Bollini rosa, che coordina tutte le iniziative, consultabili sul sito www.bollinirosa.it