Salute della donna, una settimana di visite ed esami gratuiti all’Aou di Sassari

Sassari, 14 aprile 2026 – Una settimana interamente dedicata alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla promozione della salute femminile. Dal 22 al 29 aprile l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari aderisce all’11ª Giornata nazionale della salute della donna partecipando all’(H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS.

L’iniziativa vedrà coinvolte diverse strutture aziendali – Breast Unit, Cardiologia clinica e interventistica, Endocrinologia e malattie della nutrizione e del ricambio, Clinica ostetrica e ginecologica e Oncologia medica – che offriranno gratuitamente visite specialistiche, esami diagnostici e consulenze informative rivolte alla popolazione femminile.

Un appuntamento ormai consolidato a livello nazionale, che coinvolge centinaia di ospedali premiati con il Bollino Rosa, riconoscimento attribuito alle strutture sanitarie attente alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Anche l’Aou di Sassari fa parte di questa rete a conferma del proprio impegno nella promozione della medicina di genere e nell’accesso equo ai servizi sanitari.

“La salute della donna rappresenta una priorità strategica per il nostro sistema sanitario – sottolinea Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria – Iniziative come l’Open Week consentono non solo di ampliare l’accesso ai servizi, ma soprattutto di rafforzare la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. Offrire percorsi dedicati significa rispondere in modo più efficace ai bisogni specifici della popolazione femminile, promuovendo un approccio sempre più personalizzato e attento alle differenze di genere”.

Nel dettaglio, la struttura complessa Breast Unit, diretta da Alessandro Fancellu, partecipa il 27 aprile dalle ore 10 alle 13.30, offrendo visite senologiche presso l’ambulatorio di day hospital, scala E, primo piano della Stecca bianca. Prenotazioni via mail a breast.unit@aouss.it.

La struttura complessa di Cardiologia clinica e interventistica, diretta da Gavino Casu, aderisce nelle giornate del 22, 23, 27, 28 e 29 aprile, dalle ore 11 alle ore 18, offrendo visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi (Ecg) nell’ambulatorio consulenze al primo piano dell’ospedale Santissima Annunziata. Le prestazioni sono rivolte a donne maggiorenni, escluse le pazienti minorenni e le donne in gravidanza. Prenotazioni al numero 079 2646118 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 10.

La struttura complessa di Endocrinologia e malattie della nutrizione e del ricambio, diretta da Francesco Tolu, aderisce il 24 aprile dalle ore 8.30 alle 13.30, con visite endocrinologiche per obesità presso l’ambulatorio n.12 al piano terra della Stecca bianca in viale San Pietro. Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13, al numero 079 2644777.

La struttura complessa di Oncologia medica, diretta da Alessio Cogoni, offrirà consulenze oncologiche e colloqui informativi nelle giornate del 22, 23, 24, 27, 28 e 29 aprile, dalle 10 alle 15, negli ambulatori al primo piano dell’ospedale Santissima Annunziata. Prenotazioni via mail all’indirizzo: segreteria.oncologia.ssa@aouss.it. Sono previste fino a 24 consulenze al giorno.

La Clinica ostetrica e ginecologica, diretta da Giampiero Capobianco, partecipa il 22 aprile dalle ore 9 alle 16 con consulenze dedicate alle coppie, tra i 25 e i 40 anni, con difficoltà riproduttive presso l’ambulatorio di Ginecologia al piano terra del Palazzo Materno infantile in viale San Pietro. Prenotazioni al numero 079 2644479 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13) oppure via mail a centro.pma@aouss.it.

Un’offerta ampia e multidisciplinare che conferma l’attenzione crescente verso la medicina di genere e il ruolo centrale della prevenzione come leva strategica di sanità pubblica.

Come evidenziato da Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets: “L’(H) Open Week non è solo una settimana di servizi gratuiti, ma un progetto culturale che da anni promuove un approccio alla salute attento alle differenze di genere”.