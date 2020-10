Salute degli occhi, al via a Roma l’XI Congresso nazionale AIMO

Dott. Luca Menabuoni

Roma, 15 ottobre 2020 – “Una buona vista supera le distanze”. È con questo slogan che prende il via domani a Roma l’XI Congresso nazionale dell’Associazione Italiana dei Medici Oculisti (AIMO). L’evento, in programma fino a sabato 17 ottobre (presso l’Hotel NH Collection Roma Vittorio Veneto, in Corso d’Italia 1), è il primo in Italia nel campo dell’oftalmologia che sarà realizzato con formula ‘ibrida’, con relatori in presenza e partecipanti a distanza.

Dal glaucoma alla chirurgia della retina, dalla cataratta al cheratocono, dal laser micropulsato al cross-linking corneale, fino alle ultime novità nel campo dell’oftalmoplastica, passando per la telemedicina e la comunicazione medico-paziente, fino alle buone pratiche per le visite oculistiche le iniezioni intravitreali in tempo di Covid-19.

Saranno tanti gli argomenti affrontati dai relatori nel corso di due giornate ricche di appuntamenti, durante le quali saranno assegnati anche diversi riconoscimenti, tra cui il Premio AIMO 2020 al prof. Giorgio Marchini, il Premio per l’impegno per la ripresa del post-Covid a Roberto Messina, presidente di Senior Italia Federanziani, e il Premio Melchionda al miglior e-poster.

“Nonostante le tante difficoltà dovute al Covid-19 siamo riusciti ad organizzare il nostro Congresso – spiega il presidente di AIMO, Luca Menabuoni – ma è un Congresso che ci costa ‘lacrime e sangue’, perché ci siamo dovuti adeguare a tutto quello che è cambiato e che ancora sta cambiando. Il nuovo Dpcm, firmato nei giorni scorsi, ha cambiato in opera il nostro programma congressuale e la possibilità di avere presenze o meno. Riusciremo comunque a portare tutti, o quasi tutti, i relatori in presenza, e ci avvarremo di un ‘regista’ che riuscirà a coordinare i vari gruppi di interazione anche con il pubblico, che ovviamente sarà a casa. Sarà un congresso nuovo, difficile, ma credo assolutamente accattivante. Quindi il 16 e 17 ottobre a tutti i soci AIMO, ma anche per chi non lo fosse e volesse partecipare iscrivendosi, diamo il benvenuto. Ci abbiamo messo tanto impegno”.

Durante l’XI Congresso nazionale di AIMO saranno affrontati tutti gli argomenti di attualità del settore. “Saranno presentati video sulle chirurgie complesse, si parlerà di patologie della cornea, del glaucoma, di chirurgia della retina, di comunicazione e telemedicina – spiega ancora il presidente Menabuoni – Sono inoltre previsti tavoli riservati ai gruppi di lavoro dedicati alla redazione di linee guida riconosciute dall’Istituto superiore di Sanità per la chirurgia della cataratta nell’adulto, per le terapie intravitreali, per la diagnosi e terapia del melanoma coroideale e per la corretta profilassi antibiotica in oftalmologia”.