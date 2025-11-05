Roma, screening gratuiti in Piazza del Popolo: la salute scende in piazza dal 6 all’8 novembre

Roma, 5 novembre 2025 – Dal 6 all’8 novembre anche l’Ospedale San Camillo Forlanini sarà presente in Piazza del Popolo a Roma con il Villaggio della Prevenzione, iniziativa organizzata dal Campus Salute ETS per promuovere la salute e la diagnosi precoce. Saranno 20 gli ambulatori dove i cittadini potranno effettuare visite e controlli gratuiti, tra cui endocrinologia, cardiologia, ginecologia, andrologia, urologia, neurologia, nefrologia e chirurgia vascolare.

Inoltre, si potranno eseguire mammografie per lo screening del tumore al seno, ricevere il kit per il test del cancro al colon retto o effettuare controlli per il papilloma virus. Saranno attivi anche presidi medici per approfondimenti su nutrizione e salute mentale. Orari delle visite: giovedì 6 novembre dalle 14 alle 18, venerdì 7 e sabato 8 gli orari saranno 10-13 e 15-18.

L’iniziativa è messa in campo dall’APS-ETS Campus Salute, in collaborazione con MODAVI, ASL ROMA 1, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, OMCEO Roma, Dipartimento di Medicina Sperimentale – Sapienza Università di Roma, Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, Bruno Farmaceutici, UPMC Salvator Mundi International Hospital, Associazione EGOI-PCOS, USI – Unione Sanitaria Internazionale.

“La nostra missione è quella di diffondere cultura della prevenzione – spiega Pasquale Antonio Riccio, presidente del Campus Salute – perché esiste una correlazione tra alcune patologie e le condizioni di vita disagiate in alcune periferie. Come ho avuto modo di evidenziare anche nell’audizione alla Camera dei giorni scorsi, esiste un fenomeno di povertà sanitaria con milioni di italiani che rinunciano alle cure, ma è altrettanto vero che, seppure con le sue difficoltà, il nostro è un sistema sanitario che resta un’eccellenza nel mondo. Anzi, la nostra attività vuole essere a supporto del SSN e di tutte le istituzioni, cercando di proporre e realizzare network in grado di raggiungere il comune obiettivo della diffusione della cultura della prevenzione”.

“Siamo molto orgogliosi di partecipare come Azienda, una scelta fortemente sostenuta dalla Direzione – sottolinea il dott. Roberto Baldelli, responsabile UOSD Endocrinologia e coordinatore aziendale dell’evento – perché la prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela della salute. Occasioni come questa permettono di avvicinare i cittadini alla cultura della prevenzione, offrendo la possibilità di effettuare controlli gratuiti e ricevere informazioni utili per prendersi cura di sé”.

Proprio nella direzione di abbinare cultura della prevenzione e cura, va la recente approvazione in Senato della legge che riconosce l’obesità come malattia cronica inserendola tra i Livelli Essenziali di Assistenza. I dati parlano chiaro: 4 italiani su dieci sono sovrappeso, addirittura un bambino su tre con un divario (che va limandosi) ma ancora esistente tra Nord e Sud

“L’obesità – ricorda Annamaria Colao, titolare della cattedra Unesco di Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile all’Università Federico II di Napoli e responsabile scientifico del Campus Salute – è associata a malattie croniche cardiovascolari, ma anche neurologiche ed oncologiche. Aver approvato una legge che stanzia anche dei fondi ad hoc vuol dire poter individuare terapie mirate per i pazienti. Auspichiamo che arrivino fondi sufficienti per fare promozione della salute partendo dai ragazzi fino anche agli anziani perché non c’è limite d’età per fare prevenzione”.

PROGRAMMA CAMPUS SALUTE DELL’AO SAN CAMILLO FORLANINI

Giovedì 6 novembre 2025 pomeriggio 14.00-18.00

Endocrinologia + ecografie tiroide

Ginecologia Neurologia (prevenire e curare l’ictus)

Medicina Preventiva

Salute Mentale

Medicina Interna (studio ipertensione e rischio cardiovascolare)

Cardiologia

Dietistica

Venerdì 7 novembre 2025 mattina 09.00-13.00

Endocrinologia + ecografie tiroide

Urologia e Andrologia

Diabetologia

Andrologia pediatrica

Neurologia (prevenire e curare l’ictus)

Prevenzione tumori del colon – retto

Cardiologia

Sportello malattie rare

Venerdì 7 novembre 2025 pomeriggio 14.00-18.00

Endocrinologia + ecografie tiroide

Proctologia

Medicina Interna (studio ipertensione e rischio cardiovascolare)

Ginecologia

Neurologia (prevenire e curare l’ictus)

Cardiologia

Chirurgia Vascolare (ecocolordoppler carotidi e arti inferiori)

Salute Mentale

Sabato 8 novembre 2025 mattina 09.00-13.00

Dermatologia

Ecocolordoppler carotideo

Nefrologia

Urologia e Andrologia

Dietistica

Salute Mentale

Neurologia (prevenire e curare l’ictus)

Malattie da predisposizione neoplastica

Sabato 8 novembre 2025 pomeriggio 14.00-18.00