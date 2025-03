Rivoluzione diagnostica a Sassari: arriva la TC Photon Counting, maggiore precisione e meno radiazioni

Sassari, 28 marzo 2025 – Immagini più precise e minori dosi di radiazioni, all’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari da oggi è possibile con la nuova TC Photon Counting. È stata installata nei giorni scorsi nei locali della struttura di Scienze radiologiche, interventistiche e di urgenza, al piano terra del palazzo Clemente.

L’ospedale sassarese è il primo ospedale pubblico in Italia a disporre di questo innovativo tomografo computerizzato, che consente di ottenere benefici concreti per la diagnosi precoce e il trattamento di numerose patologie.

Con la nuova TC l’Aou di Sassari risponde alle sfide diagnostiche complesse e si conferma come una delle strutture ospedaliere più avanzate in Europa.

Il nuovo macchinario è stato presentato questa mattina, nell’aula Michele Mulas dell’Istituto di Scienze radiologiche, alla presenza del direttore generale dell’Aou di Sassari Antonio Lorenzo Spano, del rettore di UniSS prof. Gavino Mariotti, della presidente della commissione regionale Sanità Carla Fundoni, del direttore della struttura di Scienze Radiologiche, interventistiche e di urgenza, professor Salvatore Masala, e della direttrice del Dipartimento di Medicina, chirurgia e farmacia dell’UniSS, professoressa Angela Spanu. A spiegare il funzionamento dell’apparecchio sono intervenuti i referenti del Dipartimento diagnostico della Siemens, Luca Graziano, Manuel Cecchini e Daniela Caristo.

All’incontro hanno partecipato anche la direttrice sanitaria dell’Aou Lucia Anna Mameli e la direttrice amministrativa Maria Dolores Soddu.

A differenza delle tomografie tradizionali, che utilizzano rivelatori analogici, il nuovo sistema sfrutta una tecnologia digitale che “conta” singolarmente i fotoni dei raggi X. Questo approccio consente di ottenere immagini ad altissima risoluzione, eliminando gli artefatti spesso presenti nelle scansioni convenzionali, come quelli causati da protesi metalliche o calcificazioni. Elemento ancora più importante è il miglioramento della capacità diagnostica di patologie complesse come tumori, malattie cardiovascolari e neurologiche.

“L’acquisto del nuovo apparecchio si inerisce all’interno percorso di innovazione tecnologica intrapreso dall’Aou – afferma Antonio Lorenzo Spano, direttore generale dell’Azienda – e si punta ad assicurare i più elevati livelli di salute possibili, mettendo il paziente al centro del percorso di cura e dei servizi offerti, anche attraverso lo sviluppo tecnologico”.

“Con questa nuova acquisizione, la nostra Azienda si conferma un centro all’avanguardia nella diagnostica per immagini, un vero e proprio faro per l’innovazione e per la qualità del servizio sanitario pubblico, puntando a offrire ai pazienti strumenti sempre più innovativi per una sanità moderna, efficiente e centrata sulla persona. Un risultato che nasce da un’idea del luglio 2024 e che si è concretizzata, grazie al supporto e al finanziamento della Regione Sardegna”, conclude il manager sassarese.

Il macchinario permette di ridurre significativamente la dose di radiazioni necessaria per l’esame, minimizzando così i rischi associati all’esposizione alle radiazioni, migliorando la sicurezza per i pazienti, in particolare per i pazienti pediatrici e per quelli che necessitano di controlli frequenti. Un altro aspetto innovativo è l’integrazione dell’imaging spettrale, che consente di analizzare la composizione chimica dei tessuti, migliorando la capacità di differenziare lesioni tumorali, placche aterosclerotiche e altre patologie.

“Questo innovativo strumento – spiega prof. Salvatore Masala, direttore della struttura complessa di Scienze radiologiche, interventistiche e d’urgenza dell’Aou di Sassari – rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo della diagnostica, permettendo una precisione senza precedenti e migliorando significativamente la qualità dell’immagine per garantire diagnosi tempestive e mirate”.

“La nuova TC consentirà di migliorare la qualità delle cure e a rendere sempre più sicuri ed efficaci i percorsi diagnostici. Il nuovo macchinario permetterà all’Aou di Sassari di avviare studi clinici avanzati, contribuendo alla ricerca scientifica e all’evoluzione delle tecnologie di imaging medico”, conclude Masala.

L’arrivo della TC Photon Counting all’Aou di Sassari rappresenta un passo avanti per diverse discipline mediche. In Cardiologia, consente una valutazione più precisa delle coronarie, riducendo gli artefatti legati alle calcificazioni e migliorando l’identificazione del rischio cardiovascolare.

In Oncologia, la maggiore qualità delle immagini facilita l’identificazione precoce di tumori e metastasi, con la possibilità, in alcuni casi, di ridurre il ricorso alla biopsia. Anche in Pneumologia, il macchinario aiuta a individuare lesioni polmonari di piccole dimensioni e a diagnosticare con maggiore affidabilità le malattie interstiziali. Infine, in Ortopedia e Traumatologia, migliora la visualizzazione di microfratture e lesioni ossee complesse, favorendo una diagnosi più accurata.