Ritorno al lavoro senza stress: i consigli dei medici fiorentini contro il ‘back to work blues’

I consigli dell’Ordine dei Medici di Firenze per un buon rientro dopo la fine delle vacanze: “Il ‘back to work blues’ non è un segno di debolezza ma una risposta fisiologica al cambiamento di abitudini”

Firenze, 29 agosto 2025 – “Anticipare di un paio di giorni, se possibile, il ritorno per adattarsi gradualmente, affrontare gli impegni in modo progressivo senza pretendere tutto e subito, organizzare le attività per priorità, curare il sonno, l’alimentazione e l’attività fisica, concedersi piccoli spazi personali e condividere il proprio stato d’animo con amici o colleghi”.

Sono i principali consigli dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze per affrontare senza stress il ritorno al lavoro dopo le vacanze.

“Il ritorno a lavoro – spiegano dall’Ordine – può generare una condizione di malessere psicofisico conosciuta come ‘back to work blues’, che colpisce un italiano su tre secondo quanto evidenziato dall’ultimo report Istat. Il passaggio repentino dalla vita lenta e rilassata delle ferie ai ritmi serrati e carichi di responsabilità del lavoro può avere effetti su umore, energia e motivazione, con sintomi diffusi come stanchezza persistente, insonnia, nervosismo, calo della concentrazione e tensioni muscolari”.

“Non si tratta di un segno di debolezza – sottolineano dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze – ma di una risposta fisiologica al cambiamento, che solitamente tende a risolversi nel giro di una o due settimane. Tuttavia, se i sintomi persistono oltre questo periodo e compromettono la qualità della vita, è opportuno rivolgersi a uno specialista per evitare che lo stress si trasformi in un problema cronico come il burnout”.