Rischio legionella, Aou di Ferrara avvia collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia Ferrara, 10 ottobre 2020 – Una nuova collaborazione ha preso il via in questi giorni al fine di potenziare il Programma di monitoraggio, controllo e prevenzione della contaminazione da “legionella spp” nei sistemi idrici e aeraulici dell’Ospedale di Cona. Programma che presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara è curato dal Servizio di Igiene Ospedaliera diretto dalla dott.ssa Paola Antonioli. La collaborazione prevede un accordo di durata annuale tra l’ospedale di Cona e il Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, depositario di competenze di eccellenza. Il S. Anna ha affidato al Dipartimento un programma di ricerca/consulenza dal titolo “Programma di prevenzione del Rischio Legionellosi – sorveglianza e controllo delle Infezioni”. Le azioni messe in campo nell’ambito del programma avranno finalità riguardanti sia il “Rischio tecnico” che il “Rischio clinico” in collaborazione con tutti gli uffici interessati.

