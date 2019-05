Rinnovati i vertici dell’ISS, gli auguri di buon lavoro dai pediatri della FIMP Il presidente Paolo Biasci: “Nomine di assoluto prestigio che potranno offrire un grande apporto” Roma, 24 maggio 2019 – “Il nostro augurio di buon lavoro a Silvio Brusaferro. Non un augurio di forma, ma un sincero pensiero espresso a nome dell’intera categoria dei Pediatri di Famiglia”. Con queste parole il presidente della Federazione Italia Medici Pediatri (FIMP) Paolo Biasci ha espresso il proprio saluto alla nomina arrivata su proposta del ministro della Salute Giulia Grillo del professor Silvio Busaferro alla guida dell’Istituto Superiore di Sanità. Brusaferro, già commissario e ordinario di Igiene a Udine, sarà il presidente, mentre la direzione andrà ad Andrea Piccioli, a capo degli ispettori ministeriali e uomo di punta della Programmazione Sanitaria. “Nomine di assoluto prestigio – ricorda il presidente FIMP – che, ne siamo certi, potranno offrire un grande apporto nel campo della salute pubblica. La nostra Federazione è pronta a proseguire la collaborazione scientifica con l’Istituto”.

