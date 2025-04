Rimossa fistola tra esofago e trachea: straordinario intervento ricostruttivo in Toscana

Operazione effettuata presso l’ospedale Misericordia di Grosseto dall’équipe chirurgica del dott. Andrea Coratti in collaborazione con i colleghi dell’Aou Senese. La giovane paziente è stata dimessa e sta recuperando l’autonomia

Grosseto, 11 aprile 2025 – È stata dimessa e sta recuperando la sua autonomia la giovane paziente operata recentemente all’ospedale di Grosseto dall’equipe del dott. Andrea Coratti e dai colleghi dell’Uoc Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone, diretta dal prof. Piero Paladini dell’Aou Senese.

La donna, con diagnosi di tumore delle strutture linfatiche localizzato nel torace, è stata trattata con chemioterapia, come previsto dal protocollo, ma ha subito una complicanza. Sono infatti comparse due fistole tra esofago e via aerea (trachea e bronco sinistro), un problema che ha creato una comunicazione anomala e patologica che può provocare serie complicanze.

Dott. Andrea Coratti

Nel caso specifico la comunicazione tra esofago e via aerea è una condizione estremamente grave e pericolosa, in quanto tutto quello che transita dal canale digestivo può defluire verso l’apparato respiratorio e comprometterne la funzione: la mortalità che si associa ad una fistola di questo tipo è estremamente elevata.

“Dopo un primo tentativo infruttuoso di gestione endoscopica – spiega il direttore della Chirurgia generale del Misericordia, Andrea Coratti – abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere il problema”.

L’intervento è stato effettuato dalle due equipe di Chirurgia Generale del Misericordia e di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone dell’Aou Senese.

Prof. Piero Paladini

È stato effettuato un triplice accesso toracico, addominale e cervicale che ha comportato l’asportazione completa dell’esofago, la riparazione della trachea e del bronco sinistro. L’esofago è stato quindi sostituito con lo stomaco opportunamente riadattato a tale scopo e posizionato in sede toracica anteriore per non rientrare in contatto con la via aerea (onde evitare recidiva della fistola).

“Il decorso postoperatorio – spiega il dott. Coratti – è stato lungo e impegnativo ma con esito estremamente positivo: la paziente, giunta inizialmente in ospedale defedata e in condizioni molto gravi, è stata dimessa con soddisfacenti recupero dello stato generale e autonomia”.

Non è la prima volta che la Chirurgia Generale di Grosseto e la Chirurgia Toracica di Siena effettuano interventi combinati: la collaborazione delle due équipe avviene ormai da diversi anni e in grande sintonia per la gestione di casi complessi che richiedano l’esperienza di entrambe le discipline.

“Questo tipo di intervento – aggiunge il prof. Paladini – spesso caratterizzato da un alto tasso di insuccesso e mortalità, è l’ennesima testimonianza di questo siano importanti il confronto e la sinergia tra équipe di grande competenza e professionalità, ed è anche espressione di una consolidata collaborazione tra l’Azienda Usl Toscana Sud Est e l’Aou Senese, che da anni si confrontano e si integrano con la finalità di migliorare i percorsi di cura per i cittadini del nostro territorio”.