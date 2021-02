Rilancio del SSN partendo da fondamenta solide rappresentate dai lavoratori. Nasce Ugl Salute

Gianluca Giuliano e Francesco Paolo Capone

Roma, 5 febbraio 2021 – Da oggi nasce la UGL Salute. “È un passo fondamentale – dichiara Francesco Paolo Capone, Segretario Generale della Ugl – perché’ l’unione della due Federazioni, Sanità e Medici, darà forza e slancio a un settore messo a dura prova da questi mesi di emergenza ma che nonostante le condizioni proibitive in cui ha operato ha mostrato, per mezzo di tutti gli operatori sanitari, la sua faccia migliore fatta di professionalità, generosità, senso di appartenenza alla Nazione”.

“Alle porte ci sono grandi sfide che vanno affrontate con una comunità di intenti assoluta – prosegue Capone – Auguro a tutta la UGL Salute di ottenere sempre maggiori risultati, nel solco della tradizione del nostro sindacato sempre e comunque dalla parte dei lavoratori”.

Alle parole del Segretario Generale si è unito Gianluca Giuliano nominato Segretario Nazionale della nuova Ugl Salute. Il sindacalista da anni in prima linea al fianco degli operatori della Sanità ringrazia il Segretario Generale per la fiducia e così commenta: “Questo passaggio è fondamentale per la crescita della nostra organizzazione. L’interazione tra i medici e gli altri professionisti, nell’ottica di un lavoro di squadra, contribuirà sicuramente a sconfiggere la pandemia e a far crescere la nostra organizzazione”.

“Continueremo a lavorare per un nuovo SSN, per l’adeguamento degli stipendi alla media europea e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Continueremo la nostra lotta per lo sblocco del turnover e per nuove assunzioni con forme di contratto a tempo indeterminato per fronteggiare le carenze strutturali degli organici. La pandemia ha messo a nudo il fallimento del SSN così come è stato pensato. Noi siamo pronti a fornire il nostro contributo per rilanciarlo partendo da fondamenta solide rappresentate dai lavoratori”, conclude Giuliano.