Rifugiati in prima linea contro la crisi climatica: nasce il Fondo REP

Roma, 14 novembre 2025 – L’UNHCR, l’Agenzia dell’ONU per i Rifugiati, ha lanciato oggi il Fondo per la protezione ambientale dei rifugiati (REP), la prima iniziativa al mondo per finanziare la riduzione delle emissioni di carbonio guidata dai rifugiati. Il Fondo sosterrà il rimboschimento, metodi di cottura più puliti e lavori verdi che collegano il recupero ambientale con mezzi di sussistenza sostenibili e risultati.

“Il Fondo REP ci permette di investire nell’ambiente, creare condizioni più sicure e dare alle comunità un interesse reale nella protezione della terra da cui dipendono – ha detto Siddhartha Sinha, responsabile del finanziamento innovativo dell’UNHCR – I rifugiati spesso vivono in prima linea con condizioni climatiche estreme, affrontando inondazioni, siccità e la perdita di risorse naturali vitali”.

I primi progetti del Fondo, che saranno avviati in Uganda e Ruanda, segnano il primo passo verso l’obiettivo decennale dell’iniziativa di ripristinare oltre 100.000 ettari di terra e di estendere l’accesso all’energia pulita a 1 milione di persone.

In Uganda, il Paese africano che ospita il maggior numero di rifugiati, il fondo prevede di ripristinare circa 6.000 ettari di terreno degradato negli insediamenti di rifugiati di Bidibidi e Kyangwali, coinvolgendo le cooperative locali nella produzione di piante e nella gestione delle foreste e introducendo soluzioni energetiche domestiche più pulite per ridurre la dipendenza dal combustibile in legno. Questi sforzi dovrebbero ridurre di oltre 200.000 tonnellate all’anno le emissioni di CO₂, rafforzare i sistemi alimentari e idrici e creare migliaia di posti di lavoro verdi per i rifugiati e i membri della comunità ospitante.

Nel campo rifugiati di Kigeme in Ruanda, che si trova all’interno dell’Albertine Rift, uno dei principali hotspot di biodiversità dell’Africa, il programma dovrebbe ripristinare circa 600-800 ettari di colline e zone cuscinetto degradate, introdurre soluzioni di cottura più pulite e sicure per oltre 15.000 persone e creare posti di lavoro a lungo termine per gestire vivai, conservare il suolo e i servizi energetici domestici.

I benefici ambientali e sociali saranno monitorati e verificati, tenendo traccia delle riduzioni di carbonio e dei risultati in termini di biodiversità, suolo, acqua e mezzi di sussistenza. I ricavi derivanti dalla vendita dei crediti di carbonio saranno reinvestiti in modo trasparente in progetti guidati dalla comunità, garantendo che i rifugiati e le comunità ospitanti condividano i benefici ambientali ed economici e che l’impatto del Fondo continui a crescere nel tempo.

I rifugiati e le comunità ospitanti guideranno l’attuazione, acquisendo competenze e occupazione per piantare alberi, gestire vivai e produrre stufe pulite. Questi progetti ridurranno il fumo nelle case, faranno risparmiare tempo e ripristineranno i sistemi del suolo e dell’acqua, costruendo al contempo economie verdi locali e riducendo i rischi legati alla raccolta di legna da ardere e al degrado ambientale.

Inoltre, il Fondo sta già esplorando opportunità per espandere questo lavoro in Brasile (Roraima) e Bangladesh (Cox’s Bazar). Nell’estremo nord del Brasile, il Fondo sta lanciando un progetto nella Terra Indigena di São Marcos, un’area di 650.000 ettari di savana e foresta amazzonica. Ci vivono 21.000 indigeni e rifugiati indigeni venezuelani, un’area dove si stanno rapidamente perdendo alberi e terreno fertile. Senza un intervento, i fragili ecosistemi e i mezzi di sussistenza potrebbero crollare. Il progetto ripristinerà il territorio per proteggere sia la natura che la vita della comunità in Amazzonia.

“Integrando le comunità sfollate nei mercati finanziari verificati, il Fondo dimostra che chi vive in contesti umanitari non è solo beneficiario di finanziamenti, ma anche partecipante attivo delle soluzioni globali”, ha detto Pilar Pedrinelli, responsabile del REP Fund presso l’UNHCR.

Nelle zone che ospitano i rifugiati, ogni anno vengono abbattuti quasi 25 milioni di alberi per ricavarne combustibile per cucinare. Questa deforestazione indebolisce il suolo, aggrava le inondazioni e la siccità e rende l’agricoltura meno produttiva. Le donne e i bambini devono inoltre percorrere distanze maggiori per raccogliere la legna, spesso mettendo a rischio la propria incolumità. Il REP Fund mira a invertire questa tendenza ripristinando le foreste, espandendo l’uso di energie più pulite e utilizzando i finanziamenti per il carbonio per sostenere le famiglie che lavorano per ricostruire la terra da cui dipendono.