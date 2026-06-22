Ricostruzione mammaria e dialisi nei Paesi in via di sviluppo: medici italiani in missione a Chiclayo

Roma, 22 giugno 2026 – Si è conclusa con successo la missione sanitaria di Ripartiamo APS in Perù. Guidata da Roy De Vita, Direttore della Divisione di Chirurgia Plastica dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, e dal dott. Walter Morale, Direttore della UOC di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa, la spedizione ha visto coinvolti un totale di quattro medici italiani più altri quattro volontari a supporto delle attività sanitarie.

L’obiettivo della missione, organizzata con il sostegno di Enel Cuore, l’Ente Filantropico del Gruppo Enel, era quello offrire ai pazienti dell’Ospedale Regionale di Lambayeque, a Chiclayo, un percorso di chirurgia altamente specializzata in ricostruzione mammaria post-mastectomia e in creazione di fistole arterovenose per pazienti emodializzati. Agli interventi, eseguiti da De Vita e Morale con i rispettivi staff, si sono affiancati percorsi di formazione per il personale sanitario locale, sia di natura teorica che pratica, mediante la partecipazione alle operazioni.

Un modo, quest’ultimo, non solo per curare pazienti in condizioni di vulnerabilità fisica ed economica, ma anche per trasmettere ai medici peruviani le competenze professionali per intervenire autonomamente, seppur in un contesto di forte disagio.

Secondo il più recente rapporto OCSE sul sistema sanitario peruviano, infatti, il Perù destina alla sanità appena il 6,2% del PIL, uno dei livelli più bassi tra i Paesi OCSE e inferiore a quello di molte nazioni dell’America Latina.

Le criticità risultano ancora più evidenti nella regione di Lambayeque, dove il 96% delle strutture sanitarie territoriali necessita di interventi di riqualificazione e soltanto 8 dei 209 presidi esistenti dispongono di infrastrutture considerate adeguate. A ciò si aggiunge una significativa carenza di personale, con numeri ben al di sotto degli standard internazionali.

In un contesto caratterizzato da carenze infrastrutturali, insufficienza di personale e mancanza di attrezzature e materiali sanitari, gli interventi di ricostruzione mammaria destinati alle donne colpite da tumore al seno e la realizzazione di fistole arterovenose per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica assumono un valore strategico.

Si tratta infatti di procedure altamente specialistiche che consentono non solo di migliorare la qualità della vita dei pazienti, ma anche di trasferire competenze professionali al personale sanitario locale, contribuendo al rafforzamento strutturale del sistema sanitario regionale.

Per De Vita e Morale si tratta della seconda esperienza a Chiclayo. Già nel settembre scorso i due specialisti avevano partecipato a una missione sanitaria nella città peruviana, realizzando interventi chirurgici e attività formative che hanno contribuito a rafforzare la collaborazione tra professionisti italiani e strutture sanitarie locali.