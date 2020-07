Ricerca: Università di Messina e “Mayo Clinic College of Medicine and Science” siglano accordo di collaborazione

Messina, 20 luglio 2020 – Siglato l’accordo di cooperazione tra l’Università di Messina e il “Mayo Clinic College of Medicine and Science” che permetterà a docenti e studenti di partecipare reciprocamente a numerose opportunità professionali e formative riguardanti la didattica, la ricerca e la cura del paziente.

“L’ampio sistema di Mayo Clinic Health è costituito da più di 70 ospedali e cliniche con 3 sedi principali, tra cui Rochester (Minnesota), Jacksonville (Florida) e Scottsdale (Arizona), ed è uno dei più prestigiosi Centri clinici statunitensi, sono quindi molto soddisfatto per la sigla di questo accordo – ha detto il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea – perché è il riconoscimento del valore della Scuola Medica Peloritana”.

La Mayo Clinic Health impiega oltre 4.500 medici e scienziati, insieme ad altri 58.400 membri del personale amministrativo e del personale sanitario alleato ed è la sede della top-ten della Mayo Clinic Alix School of Medicine, con i più alti standard di qualità, oltre a molti dei più importanti programmi di specializzazione negli Stati Uniti.

“Questo prestigioso accordo – ha sottolineato il prof. Antonino Germanà, Prorettore all’Internazionalizzazione – è un ulteriore tassello che rende l’Ateneo sempre più cosmopolita. Con questa sigla annualmente saranno offerti programmi di scambio per favorire la formazione di medici dotati delle conoscenze multidisciplinari teorico-pratiche e metodologiche per la promozione della salute, la prevenzione e la cura delle malattie in un contesto internazionale. La Mayo Clinic, tra l’altro, secondo la classifica stilata da U.S.News per il 2019/20, è il migliore ospedale americano”.

Responsabili scientifici dell’accordo sono il prof. Giuseppe Santoro, Coordinatore del Corso di Studio Internazionale in “Medicine and Surgery”, e il prof. Rodolfo Savica del Department of Neurology (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA).