Ricerca traslazionale, nasce all’Università di Perugia il Centro Biotecnologico Internazionale

Perugia, 16 dicembre 2019 – Nasce presso l’Università degli Studi di Perugia il Centro Biotecnologico Internazionale di Ricerca Traslazionale a indirizzo Endocrino, Metabolico ed Embrio-riproduttivo (CIRTEMER): ne ha dato comunicazione il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, prof. Paolo Puccetti.

L’innovativo Centro di Ricerca, afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, istituito dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, prof. Maurizio Oliviero, è diretto dal prof. Giovanni Luca, endocrinologo, professore associato del suddetto Dipartimento.

Il CIRTEMER ha l’obiettivo di promuovere, coordinare e sviluppare, in proprio ed eventualmente anche con l’ausilio di soggetti terzi (privati e pubblici), rilevanti attività di studio e di approfondimento nel campo della ricerca scientifica traslazionale indirizzata alla terapia cellulare e molecolare per la soluzione ‘radicale’ di patologie endocrino-metaboliche ed embrio-riproduttive.

Da oltre 20 anni, infatti, è attivo, presso la Sezione di Bioscienze ed Embriologia Medica del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia, un Laboratorio dedicato per i Trapianti cellulari Endocrini in cui viene svolta un’attività di ricerca finalizzata in particolare all’utilizzo di una particolare popolazione cellulare endocrina dalle innumerevoli proprietà, le cellule del Sertoli testicolari, da utilizzare nella terapia cellulare e molecolare non solo diverse patologie endocrino-metaboliche ed embrio-riproduttive ma anche neuromuscolari, immunitarie e infettive.

Nel corso degli anni tale Laboratorio, oltre ad essere meta di vari studiosi provenienti da tutto il mondo per studiare le metodiche innovative d’isolamento, coltura e microincapsulamento delle cellule del Sertoli, si è distinto per una miriade di collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali esitate in numerosi lavori scientifici.

L’attività di ricerca del Centro, sia di base che clinica, è prevalentemente focalizzata nella cura radicale di patologie endocrino-metaboliche (Diabete Mellito, obesità e sindrome di Laron) e riproduttive (infertilità maschile). Il centro si occupa inoltre della terapia sperimentale della Distrofia Muscolare, della Corea di Huntington e di patologie immunitarie e infettive.

Oltre al prof. Luca gli altri studiosi, tutti componenti del Dipartimento di Medicina Sperimentale, che fanno parte del Consiglio del Centro, ognuno con differenti tematiche di ricerca, sono i proff. Luigina Romani, Vincenzo Talesa, Stefano Brancorsini, Guglielmo Sorci, Angelo Sidoni, Francesca Fallarino, Cinzia Antognelli ed Alba Vecchini.

Fanno inoltre parte del Consiglio del Centro, in qualità di Esperti internazionali di chiara fama, il prof. Riccardo Calafiore, mentore del prof. Luca, Professore Associato in Endocrinologia, e Direttore del Laboratorio Trapianti Cellulari ed Organi Bioibridi, Dipartimento di Medicina dell’Università di Perugia, il Prof. Don Cameron e la prof.ssa Barbara Hansen, entrambi del Morsani College of Medicine della University of South Florida.

Il Centro si avvale infine di numerose Collaborazioni nazionali ed internazionali tra cui, solo per citarne alcune: