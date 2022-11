Ricerca sulle patologie muscolari, finanziati due progetti di VIMM e Università di Padova

Padova, 2 novembre 2022 – Due ricercatori del Veneto Institute of Molecular Medicine (VIMM)e dell’Università degli Studi di Padova – Bert Blaauw e Vanina Romanello -sono stati selezionati dalla Association Francaise contre les Myopathies AFM Telethon, tra i vincitori della call annuale per il finanziamento di ricerche nel campo delle malattie rare e neuromuscolari.

I grant, che prevedono la possibilità di rinnovo su base annuale per un massimo di 3 anni, permetteranno ai due ricercatori di approfondire rispettivamente la conoscenza delle proteine muscolari – e le loro interazioni con il resto dell’organismo -e lo studio dei perossisomi, organelli con una funzione attualmente sconosciuta nel muscolo scheletrico.

Vanina Romanello e Bert Blaauw

In particolare, la ricerca di Bert Blaauw, Principal Investigator del VIMM e Professore dell’Università di Padova, si intitola “Identification of muscle-specific factors involved in NMJ maintenance and their regulation by Mtorc1” e avrà l’obiettivo di studiare in che modo una proteina muscolare, chiamata mTOR, possa mantenere intatta la comunicazione tra il nervo e il muscolo.

“The in vivo role of peroxisomes in the control of muscle function” è invece il titolo della ricerca di Vanina Romanello, Ricercatrice del VIMMe membro del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, mirata ad approfondire lo studio dei perossisomi, andando a investigare il loro ruolo nel controllo delle funzioni muscolari e nei fenomeni di obesità.

“L’attivazione dell’anabolismo del muscolo scheletrico, ovvero degli stimoli che arrivano per esempio dall’esercizio fisico, non è importate solo per stimolare la crescita e la funzione muscolare, ma anche per mantenere intatta la connessione nervo-muscolo – ha sottolineato Bert Blaauw – Lo scopo di questo progetto, grazie alle tecnologie sofisticate di cui potremo avvalerci, è indagare il meccanismo alla base di questa connessione, identificando nuove strade terapeutiche per mantenere sana l’interazione nervo-muscolo durante l’invecchiamento o in alcune malattie neurodegenerative”.

“Il sostegno alla nostra attività da parte di realtà importanti e internazionali come AFM Telethon è fondamentale per migliorare non solo l’orizzonte e lo scopo, ma anche la qualità dei progetti di ricerca – ha aggiunto il prof. Francesco Pagano, Presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata – Il nostro rapporto pluriennale con l’Association Francaise contre les Myopathies ci ha permesso di raggiungere grandi risultati nella ricerca sul muscolo e sulle sue funzioni, contribuendo a far diventare questo filone di ricerca uno dei più importanti tra quelli che approfondiamo al VIMM”.