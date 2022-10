Ricerca sulla Sclerosi multipla, Claugus Award al prof. Gianvito Martino (UniSR)

Prof. Gianvito Martino

Milano, 5 ottobre 2022 – La For a Better World Foundation ha assegnato il Claugus Award al prof. Gianvito Martino, ordinario di Biologia Applicata alla Facoltà di Medicina dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore scientifico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.

Il premio, consistente nella somma di 250mila dollari da investire nel lavoro di ricerca, è stato conferito al professore per la sua dedizione e il suo impegno nel campo della sclerosi multipla.

Il riconoscimento va agli importanti traguardi scientifici raggiunti dal professore, scienziato di fama internazionale, nel campo della neuroimmunologia. Le sue ricerche, infatti, interessano principalmente lo studio dei meccanismi patogenetici che causano le malattie infiammatorie e degenerative del sistema nervoso centrale – prima tra tutte la sclerosi multipla – e lo sviluppo di strumenti di terapia genica e di innovative cure con cellule staminali neurali.

A rappresentare il premio, una scultura, denominata “Unity”, dell’artista guatemalteco Arturo de la Riva, costruita con tre elementi di vetro intrecciati, che rappresentano la Fondazione, i ricercatori e il premio stesso che, insieme, possono costruire un mondo migliore.

E con lo scopo di riconoscere, motivare e amplificare il lavoro di coloro che dedicano la loro vita a migliorare il mondo, nasce la For a Better World Foundation, intravedendo proprio nella ricerca scientifica il campo che può produrre maggiore valore per la società, alleviando la sofferenza umana.

La Fondazione, costituita nel 2013 da Tom Claugus e diretta dalla moglie Beatriz Illescas, finanzia e sostiene, in tutto il mondo, la ricerca medica avanzata sulle malattie neurodegenerative e supporta iniziative di sviluppo con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze sanitarie globali.

Beatriz Illescas, direttore della For a Better World Foundation, ha commentato così il riconoscimento: “Il lavoro dei ricercatori persegue molto di più di uno scopo accademico: è traduzione di una speranza in realtà, quella di trovare una cura per malattie ad oggi incurabili. L’impegno del professor Gianvito Martino e del suo team va sicuramente in questo senso, producendo un valore inestimabile per la società e per l’umanità tutta”.

“È un onore ricevere il Claugus Award, che vorrei idealmente condividere con tutti gli studiosi del mio team, vero motore del lavoro di ricerca, fatto di sinergie e di condivisione di competenze e passione”, le parole di ringraziamento del prof. Gianvito Martino.