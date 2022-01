Ricerca scientifica: Paolo Sormani nominato a.d. e direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Dott. Paolo Sormani

Roma, 5 gennaio 2022 – Nel suo primo consiglio di amministrazione, svoltosi il 3 gennaio 2022, il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Carlo Tosti e l’intero Consiglio di Amministrazione, d’intesa con gli Enti Fondatori, hanno nominato Paolo Sormani Amministratore Delegato e Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Cambia l’organizzazione del Policlinico universitario che si rafforza nella leadership proseguendo nella continuità dei fini istituzionali e nella stretta collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Con l’insediamento del Consiglio di Amministrazione e la nomina di Paolo Sormani prende il via operativamente la vita della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, organismo senza fini di lucro che persegue finalità di tutela e promozione della persona umana nell’ambito dell’assistenza sanitaria, della formazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione in campo biomedico e sanitario, sia clinico che traslazionale.

“Assumo questo incarico con forte senso di responsabilità – ha dichiarato il neo amministratore delegato e direttore generale Paolo Sormani – consapevole di avere davanti sfide ambiziose. Nell’ultimo triennio abbiamo realizzato molti progetti importanti tra cui la costituzione del Pronto Soccorso – Dipartimento di Emergenza e Accettazione, l’attivazione dei due Campus Covid Center, il Centro di Cure Palliative, il Drive In Campus Test, il Centro Vaccinale, il rifacimento del Laboratorio di analisi, la Telemedicina e la Medicina Digitale, il Poliambulatorio Porta Pinciana a Villa Borghese e non solo”.

“Ringrazio vivamente il Presidente ing. Carlo Tosti e tutto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che mi hanno nominato. Il mio impegno per l’ulteriore crescita del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico continua – ha concluso Sormani – Nelle prossime settimane completeremo la squadra di lavoro e avvieremo progetti negli ambiti della medicina, della chirurgia e in quelli della ricerca clinica e traslazionale”.

“Il passaggio che oggi si compie – ha detto Carlo Tosti, presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico – pone le basi per la piena operatività della Fondazione che dal primo gennaio scorso ha accolto il ramo assistenziale dall’Università Campus Bio-Medico di Roma. Ringrazio per il suo impegno Paolo Sormani che nella doppia veste di Amministratore Delegato e Direttore Generale saprà assicurare, anche nei prossimi anni, quell’impulso alla crescita, dimensionale e qualitativa, che ha contraddistinto i servizi alla persona offerti dal Policlinico, proseguendo nell’unitarietà di obiettivi e valori tra Università e Fondazione. Per continuare a dar vita a un Policlinico Universitario dove assistenza, formazione e ricerca si fondono armoniosamente per essere sempre di più dalla parte della salute delle persone”.