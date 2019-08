Ricerca oncologica, Walter Ricciardi nominato membro dell’esclusivo “Mission Board for Cancer”

Scelto tra oltre 2.100 candidati provenienti da tutta Europa, è tra i due italiani che fanno parte del gruppo di 75 esperti che daranno il via ai progetti di ricerca e innovazione di Horizon Europe

Roma, 9 agosto 2019 – Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica, è stato nominato membro dell’esclusivo “Mission Board for Cancer”, istituito nel quadro di Horizon Europe, il prossimo programma di ricerca e innovazione dell’UE (2021-2027).

Il professor Ricciardi – proprio in quanto membro del “Mission Board for Cancer” – si occuperà di valutare e approvare i finanziamenti per progetti di ricerca in ambito oncologico.

La Commissione Europea ha analizzato più di 2.100 candidature provenienti da tutta il continente e la selezione ha portato alla creazione di cinque “Mission Board” composti ognuno da 15 esperti provenienti da mondo accademico, industria e finanza.

I Mission Board hanno l’obiettivo di fare fronte a importanti sfide su cinque tematiche cruciali: cancer, climate change, healthy oceans e climate-neutral cities, soil health and food.

Walter Ricciardi è direttore del Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Già commissario e poi presidente dell’Istituto Superiore di Sanità da settembre 2015 a dicembre 2018, rappresenta l’Italia nell’Executive Board dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il triennio 2017-2020 ed è alla guida della World Federation of Public Health Associations.

Recentemente ha anche ricevuto la laurea honoris causa in “Dottore della scienza” dalla Thomas Jefferson University di Philadelphia “per i risultati raggiunti e il contributo dato al mondo della sanità pubblica”.