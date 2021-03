Ricerca ematologica: riconoscimento internazionale per il prof. Martelli, insignito del DKMS Mechtild Harf

Prof. Massimo Fabrizio Martelli

Perugia, 16 marzo 2021 – Al prof. Massimo Fabrizio Martelli, Professore Emerito dell’Università degli Studi di Perugia, è stato assegnato il premio DKMS Mechtild Harf nel corso del congresso della Società Europea di Trapianto di Midollo Osseo (European Bone Marrow Transplantation – EBMT) 2021.

Il riconoscimento onora personalità scientifiche di altissimo spessore che hanno inciso profondamente nella cura dei pazienti ematologici, evidenziandone l’eccezionale lavoro scientifico e di ricerca.

Nella Laudatio pronunciata dal prof. Marcel R.M. Van den Brink del Memorial Sloan Kettering Centre di New York, Presidente della Fondazione del Premio, il profl. Martelli è stato definito come un “uomo del Rinascimento, che ha voluto creare una grande scuola di Ematologia nell’Università degli Studi di Perugia; uno scienziato visionario, che ha lavorato con grandi orizzonti nell’innovazione e un clinico fantastico che ha contribuito in maniera determinante ai progressi nel trapianto di midollo”.

Il prof. Van den Brink ha inoltre ringraziato il prof. Emerito Massimo Fabrizio Martelli per un’attività scientifica nel campo dell’ematologia che lo vede protagonista assoluto a livello internazionale.

La Società Europea di Trapianto di Midollo Osseo (EBMT), con il conferimento del premio al prof. Martelli, ha inteso riconoscere decenni di ricerca traslazionale e clinica pionieristica che ha aperto potenzialità terapeutiche inaspettate per il trattamento dei pazienti con leucemia acuta. Lo scienziato, infatti, è stato il primo al mondo a sviluppare trapianti di cellule staminali del sangue per la terapia di leucemia acuta da donatori familiari non compatibili, procedura considerata impossibile fino ad allora.

Il prof. Martelli, quale ulteriore grande merito, ha avuto la visione di iniziare e far crescere una scuola di Medicina che ha consentito continui progressi sotto la sua direzione. Frutto di questa visione è la recentissima pubblicazione su una prestigiosa rivista internazionale da parte del Programma Trapianto dell’Università degli Studi di Perugia.

Questo studio mostra efficacia terapeutica senza precedenti nell’eradicazione delle leucemie acute tramite un protocollo di trapianto di cellule staminali del sangue da donatore non compatibile che combina nuove tecnologie radioterapiche con l’applicazione clinica di principi biologici innovativi nell’immunoterapia delle leucemie.

“L’Università degli Studi di Perugia è orgogliosa di annoverare, tra i suoi esponenti, accademici del livello del prof. Martelli – ha dichiarato il Magnifico Rettore, prof. Maurizio Oliviero – a lui vanno, a nome di tutta la comunità accademica, le più fervide congratulazioni per il prestigioso riconoscimento internazionale, che dà lustro al nostro Ateneo e rappresenta una ulteriore attestazione dell’assoluta eccellenza della ricerca condotta dai nostri scienziati”.