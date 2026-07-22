Ricerca e innovazione nella Medicina di Laboratorio: prestigioso riconoscimento internazionale al prof. Giuseppe Lippi

Prof. Giuseppe Lippi

Verona, 22 luglio 2026 – Giuseppe Lippi, preside della facoltà di Medicina dell’Università di Verona e vicepresidente della Società italiana di Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio (SIBioC-MedLab), è stato insignito del 2026 IFCC Howard Morris Distinguished Clinical Chemist Award, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali nel campo della Chimica Clinica e della Medicina di Laboratorio.

Il premio, conferito ogni quattro anni dalla Federazione internazionale di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio (IFCC), viene assegnato a personalità che abbiano fornito contributi di eccezionale rilievo scientifico e internazionale allo sviluppo della Chimica Clinica e della Medicina di Laboratorio o che abbiano saputo applicare queste discipline alla comprensione e alla soluzione di complessi problemi medici.

“Sono profondamente onorato di ricevere il 2026 IFCC Howard Morris Distinguished Clinical Chemist Award, un riconoscimento che considero un tributo non solo al mio percorso professionale, ma anche al lavoro svolto insieme ai tanti colleghi e collaboratori con cui ho condiviso questi anni – ha dichiarato il prof. Lippi – Desidero ringraziare la Federazione Internazionale di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio (IFCC) per questo prestigioso premio. Esprimo inoltre la mia sincera gratitudine all’Università degli Studi di Verona e all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, che mi hanno offerto l’opportunità e le condizioni per sviluppare la mia attività di ricerca, didattica e assistenza ai più alti livelli. Auspico che questo riconoscimento rappresenti anche un motivo di orgoglio per le Istituzioni che ho l’onore di rappresentare e un’ulteriore valorizzazione della Medicina di Laboratorio italiana nel contesto internazionale”.

La Federazione Internazionale di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio (IFCC) è il principale organismo mondiale di riferimento per la Chimica Clinica e la Medicina di Laboratorio. Promuove la ricerca scientifica, la formazione, lo sviluppo di standard e linee guida e il miglioramento della qualità diagnostica a livello globale. Riunisce una comunità scientifica composta da 104 società nazionali, 28 società affiliate e 59 membri corporate, rappresentando complessivamente quasi 200.000 professionisti in tutto il mondo.

La cerimonia di conferimento del premio si terrà il 25 ottobre 2026, in occasione della cerimonia di apertura del 27° congresso internazionale IFCC di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio, in programma a New Delhi, in India, dal 25 al 29 ottobre 2026.

L’assegnazione del 2026 IFCC Howard Morris Distinguished Clinical Chemist Award costituisce un importante riconoscimento del valore della lunga attività scientifica, accademica e professionale del professor Lippi e del suo contributo allo sviluppo della ricerca, della formazione e dell’innovazione nel settore della Medicina di Laboratorio.

Istituito nel 2020 in memoria del prof. Howard Morris, il premio celebra gli studiosi che hanno contribuito in modo straordinario al progresso della Chimica Clinica e della Medicina di Laboratorio. Il conferimento al prof. Lippi testimonia la rilevanza internazionale del suo percorso scientifico e rappresenta un riconoscimento non solo della sua carriera, ma anche del ruolo svolto dall’Università di Verona e dalla Medicina di Laboratorio italiana nella comunità scientifica internazionale.