Ricerca e innovazione in chirurgia toracica. Convegno all’Aou di Ferrara

Ferrara, 21 aprile 2022 – Venerdì 22 e sabato 23 aprile 2022, si svolgerà a Ferrara (presso la sala congressi della CNA in via Caldirolo, 84) il convegno di primavera della Società Italiana di Chirurgia Toracica (SICT), dal titolo “Ricerca e innovazione in chirurgia toracica”.

All’interno di questo importante evento scientifico – promosso ed organizzato dal Dipartimento Chirurgico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, diretto dal prof. Giorgio Cavallesco – si confronteranno i principali esponenti italiani di chirurgia toracica, relazionando sulle recenti evidenze in tema di ricerca ed applicazione di tecnologie per i pazienti affetti da tumore del distretto toracico.

Ciascuna sessione del convegno sarà strutturata in modo da offrire una panoramica sulle recenti acquisizioni nell’ambito della fisiopatologia delle malattie pleuropolmonari e sullo stato della ricerca traslazionale in chirurgia toracica, anche attraverso la presentazione dei risultati degli studi clinici. L’intenzione è quella di stimolare, attraverso le relazioni scientifiche di gruppi diversi, un confronto tra la ricerca e la quotidiana realtà assistenziale.

“Siamo onorati di organizzare questo importante evento nella nostra città – afferma il prof. Giorgio Cavallesco – L’iniziativa testimonia una stretta collaborazione del nostro Centro con i più importanti Centri di chirurgia toracica italiani. L’aggiornamento scientifico, la ricerca e l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione sono temi molto sentiti all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e sono fondamentali per fornire i migliori trattamenti ai nostri pazienti”.