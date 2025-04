Ricerca e cura contro il cancro: alleanza strategica tra Istituto Regina Elena e Charité di Berlino

Roma, 3 aprile 2025 – È stato siglato un importante accordo di collaborazione scientifica tra gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IFO-IRE) e l’Ospedale Universitario della Charité di Berlino, uno dei più prestigiosi centri oncologici a livello mondiale. L’accordo segna un passo decisivo nelle numerose attività di collaborazione internazionale degli IFO e rafforza il suo ruolo all’interno dei Comprehensive Cancer Center (CCC) dell’Organizzazione degli Istituti europei del cancro (OECI). Charité è il policlinico universitario più grande d’Europa, nonché primo ospedale europeo per standard qualitativi e sesto al mondo.

Questa partnership mira a sviluppare progetti di ricerca congiunti, favorire lo scambio di dati e conoscenze, promuovere l’innovazione nei trattamenti oncologici attraverso la condivisione delle più avanzate competenze cliniche e scientifiche. L’accordo prevede, tra le principali iniziative, lo scambio di personale medico e ricercatori, la cooperazione su studi traslazionali e l’implementazione di nuove strategie terapeutiche.

“Questa collaborazione – dichiara Ulrich Keilholz, direttore scientifico del Charité Universitätsmedizin Berlin – rappresenta un enorme passo avanti negli ospedali di ricerca in Europa. È una testimonianza che i nostri due istituti esprimono la volontà di consolidare ed espandere la nostra cooperazione per promuovere l’eccellenza e migliorare l’esperienza dei pazienti oncologici attraverso la ricerca e i trattamenti innovativi”.

“Una collaborazione a 360 gradi – dichiara Giovanni Blandino, Direttore Scientifico ff dell’IRE – che abbraccia sia la ricerca traslazionale che quella clinica, e rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare la nostra missione di innovazione nella ricerca e nella cura oncologica, insieme a un centro di eccellenza come il Charité di Berlino”.

“Crediamo fortemente nella collaborazione e nelle reti nazionali e internazionali per la cura del cancro – conclude Livio De Angelis, Direttore Generale IFO – e ad oggi ne contiamo 60. L’unione delle competenze multidisciplinari dei nostri professionisti, insieme alla condivisione di strumenti e risorse, permette di creare sinergie su larga scala. Questo accordo apre nuove e importanti prospettive terapeutiche per i pazienti, grazie a un network internazionale sempre più solido”.

IFO and Charité of Berlin: a partnership for innovation in research and treatment against cancer

3rd April 2025, Rome – A significant scientific collaboration agreement has been signed between the Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IRCCS Regina Elena National Cancer Institute (IFO-IRE) and the Charité University Hospital in Berlin, one of the world’s most prestigious cancer centres. This agreement marks a decisive step in the IFO’s numerous international collaboration activities and strengthens its role within the Comprehensive Cancer Centres (CCC) of the Organisation of European Cancer Institutes (OECI).

Charité is the largest university hospitals in Europe in addition to being one of the best hospitals in Europe’s regarding excellence in healthcare and quality services, ranking it sixth worldwide.

This partnership broadens and deepens the development of joint research projects, fosters the exchange of data and knowledge, and promotes innovation in cancer treatments by sharing cutting-edge clinical and scientific expertise. Amongst its main initiatives, this agreement involves the exchange of medical staff and research personnel, collaboration on translational studies and the implementation of new therapeutic strategies.

A statement made by Ulrich Keilholz, Scientific director of the Charité – Universitätsmedizin Berlin: “This collaboration represents a giant step forward in research hospitals in Europe! It is a testimony that our two institutes express our will to consolidate and expand our cooperation towards fostering excellence and improving the experience of cancer patients through innovative research and cancer treatments”.

“This is a 360-degree collaboration – claims Giovanni Blandino, Scientific Director ad interim of the IRE – it embraces both translational and clinical research, and represents an extraordinary opportunity to strengthen our mission of innovation in cancer research and treatment with a centre of excellence such as the Charité in Berlin”.

“We strongly believe in national and international collaboration networks for cancer treatment – concludes Livio De Angelis, IFO General Director – where to date we have 60 of them. The combination of the multidisciplinary skills of our professionals, as well as sharing our tools and resources, allows us to create synergies on a larger scale. This agreement opens up new and important therapeutic perspectives for patients, thanks to an increasingly strong international network”.