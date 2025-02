Ricerca, Ass. Coscioni: “Il futuro dell’Italia passa anche per gli investimenti”

Roma, 18 febbraio 2025 – Oggi il Senato della Repubblica discuterà una mozione sui programmi di finanziamento pubblico alla ricerca presentata dalla Senatrice Elena Cattaneo che, tra le altre cose impegna il Governo:

a disporre il finanziamento stabile del fondo FIRST per prevedere annualmente bandi PRIN non inferiori a 350 milioni di euro; a far sì che gli indicatori chiave di prestazione siano rigorosi e oggettivi per consentire una selezione dei centri nazionali e partenariati che meglio hanno utilizzato e valorizzato le risorse ricevute, con una reale prospettiva di sostenibilità propria; a istituire, presso il Ministero dell’università e della ricerca, una commissione che elabori una proposta operativa per la creazione della struttura (auspicata nella Strategia per la ricerca fondamentale) che mimi o funga da “agenzia della ricerca” dedicata a gestire le procedure di valutazione nell’ambito delle numerose linee di finanziamento della ricerca pubblica italiana, facendo tesoro dei modelli organizzativi e operativi diffusi da tempo in pressoché tutti gli Stati europei.

“Ci uniamo all’iniziativa di Antonio Musarò (Sapienza), Elisabetta Cerbai (UniFI), e Michele Simonato (UniFe)” hanno dichiarato Valeria Poli, Anna Rubartelli e Federico Binda, che da anni animano le attività dell’Associazione Luca Coscioni per la sburocratizzazione dei finanziamenti alla ricerca e l’istituzione di un’Agenzia Nazionale per la Ricerca che su Scienza in Rete sostengono la mozione Cattaneo e altri su finanziamenti alla Ricerca, nella speranza che la Ministra Bernini colga l’occasione per chiarire quali sono gli obiettivi prioritari del governo in materia di finanziamenti per la ricerca italiana oggi e investimenti per un futuro dove rischiamo di rimanere in grave ritardo.