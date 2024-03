Ricerca applicata in robotica: European Robotics Forum a Rimini

(foto: Pixabay)

Bologna, 11 marzo 2024 – Si terrà al Palacogressi di Rimini, dal 13 al 15 marzo 2024, l’European Robotics Forum, un importante evento internazionale che viene organizzato di concerto con l’associazione Eurobotics e che vede come membri fondatori tanti stakeholder europei pubblici e privati.

Si tratta di un evento di riferimento per la comunità internazionale, sia accademica che industriale, attiva in ambito di robotica e intelligenza artificiale. Durante la manifestazione vengono organizzati molti workshop e sessioni di presentazione di lavori accademici, ma è anche l’occasione per coinvolgere i più grandi attori industriali internazionali ed è un momento in cui la Comunità europea può promuovere le nuove call, favorire networking e facilitare la creazione di consorzi.

Nel 2023 si è svolto a Odense in Danimarca e ha visto la partecipazione di più di 1.200 partecipanti. Per l’edizione italiana si punta ad un target di 1.300 partecipanti (ad oggi si contano già più di 1.000 iscritti).

A Rimini ci saranno più di 70 workshop sulla robotica in vari ambiti: salute, medicina, logistica, sostenibilità, produzione, ricerca e soccorso, agricoltura e tanto altro. All’interno del forum ci saranno momenti per valorizzare e premiare il passaggio di idee dall’accademia all’industria, come il Technology Transfer Award.

La manifestazione sarà un momento di aggregazione pensato per fare networking e per individuare trend e aspettative da sviluppare poi nelle edizioni future. Sarà un’occasione per confrontarsi sui canali di finanziamento aperti dal sostegno europeo alla ricerca e capire come utilizzarli al meglio con nuove idee di progetti e di aggregazioni.

Il Palacongressi di Rimini ospiterà una sala espositiva di 2.000 metri quadri, con spazi dedicati in cui saranno esposti prodotti in ambito robotico. Sono più di 50 le aziende e i centri di ricerca che hanno già confermato la loro presenza ed esporranno in questa occasione.

Nei tre giorni ci saranno anche alcune “challenges” che vedranno coinvolti team di ricercatori europei. Una sfida vedrà l’impiego di cani robotici. La competizione prevede uno scenario di disastro, nel quale i cani robotici dovranno muoversi e operare in base alla programmazione dei gruppi in gara.

Ci sarà una tappa del Leonardo Drone Contest, challenge nata da qualche anno e promossa da Leonardo per coinvolgere le università italiane. Le squadre in gara si confronteranno nel volo in ambienti di ‘urban canyon’, privi di connessione gps, con lo scopo di individuare specifici target. In occasione dell’European Robotcs Forum la challenge si allargherà agli atenei intenazionali.

Un’ulteriore sfida riguarderà uno scenario agricolo: in un filare ricostruito alcuni robot collaborativi appositamente programmati si cimenteranno nella raccolta delle mele. Infine, è previsto un hackhathon, incentrato sulla programmazione di robot per l’assemblaggio di riduttori e ingranaggi.

L’edizione riminese dell’ERF prevederà alcune iniziative per le scuole superiori, nate con l’intento di far conoscere ai ragazzi e alle ragazze le potenzialità degli studi in ambito robotico. Durante il forum è prevista una sessione di sfide con kit di robot forniti già a fine 2023 alle classi delle scuole coinvolte.

Il forum prevede anche attività sociali come una Charity run nel centro storico di Rimini (le donazioni dei partecipanti saranno devolute all’associazione Rimini autismo).