Riaperture post Covid, ecco le raccomandazioni della SitI per il controllo del virus

Roma, 31 maggio 2021 – È stato redatto dalla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SitI) un Position Paper contenente utili raccomandazioni sui comportamenti sociali da adottare da parte dei cittadini per ritornare nei locali pubblici e per partecipare ai grandi eventi, con il fine di una riapertura complessiva con i minimi rischi.

Antonella Agodi, Martina Barchitta, Cesira Pasquarella, Fabrizio Gemmi, Emanuele Torri, Rosario Vinci e Gabriele Rapisarda sono stati gli esperti del Panel coinvolti nella realizzazione di queste raccomandazioni.

Il rapporto settimanale del Ministero della Salute del 12 maggio 2021 riporta che la pressione sui servizi ospedalieri è in diminuzione, sebbene rimanga sopra la soglia critica in tre Regioni.

Tenendo conto della prevalente circolazione, in Italia, della “variante inglese” (caratterizzata da una trasmissibilità notevolmente maggiore), a cui si aggiungono anche la “brasiliana” e la “sudafricana” è necessario continuare a ridurre il numero di casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a limitare la possibilità di aggregazione interpersonale e proseguire la campagna vaccinale per raggiungere rapidamente elevate coperture nella popolazione.È fondamentale che pertanto la popolazione continui a rispettare tutte le misure raccomandate di protezione individuale e distanziamento per ridurre il rischio di contagio.

Le raccomandazioni della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica per un’apertura complessiva con i minimi rischi:

Nelle riaperture si deve considerare che bar, ristoranti, luoghi chiusi ed uffici devono mantenere l’aerazione e le finestre aperte;

Nell’organizzazione di grandi eventi sarà importante poter usufruire di prenotazioni, controllare i mezzi di trasporto, arrivi, afflussi e deflussi;

Si consiglia comunque di rispettare sempre, anche all’aperto, le misure di contenimento pandemico come il distanziamento sociale, l’utilizzo delle mascherine e l’igienizzazione delle mani

