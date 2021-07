Riabilitazione mielolesi, innovativo tapis roulant per tornare a camminare Milano, 3 luglio 2021 – “Il paziente, non da molto, è tornato a deambulare, nonostante la lesione spinale, grazie sì a tanta fortuna, ma anche alla costanza e all’impegno di tutti gli operatori sanitari che si occupano dei percorsi di riabilitazione dei pazienti mielolesi”. Comincia con questo commento la ‘passeggiata’ di Michele sull’innovativo tapis roulant installato nel reparto mielolesi dell’ASST Gaetano Pini-CTO, allo scopo di offrire ai pazienti un percorso di cura sempre più efficace. Lo strumento si distingue in quanto è dotato di un dispositivo di supporto del peso corporeo e protezione anti-caduta che permette di svolgere il trattamento riabilitativo in sicurezza. “L’apparecchiatura – spiega il dott. Antonello Caserta, Direttore della UOC Riabilitazione Mielolesi al Presidio CTO – possiede anche un sistema di analisi del passo che, tramite delle telecamere e dei rilevatori di movimento collegati al computer, registra i parametri relativi alle fasi del passo ottenendo una rilevazione in tempo reale dello schema motorio del paziente durante il cammino”. Grazie al sistema di feedback è possibile quindi allenare il cammino e analizzare l’andamento del programma riabilitativo stesso nel corso del tempo tramite test specifici presenti nel sistema di analisi del computer collegato al Treadmill.

