Reumatologia, Modena conquista il Karolinska Institutet: scambio internazionale sul trattamento della sclerosi sistemica

I professionisti dell’importante centro di Stoccolma ospiti dell’AOU di Modena per un intenso programma di formazione e condivisione delle pratiche sulla sclerosi sistemica

Modena, 25 giugno 2026 – La Struttura Complessa di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, guidata dalla professoressa Dilia Giuggioli, docente UNIMORE, ha recentemente ospitato una delegazione di professionisti svedesi provenienti dal prestigioso Karolinska Institutet University Hospital di Stoccolma.

L’équipe modenese e di Stoccolma, composta da medici reumatologi, dermatologi e infermiere esperte in wound care, hanno partecipato a un intenso programma di formazione finalizzato alla condivisione di pratiche d’eccellenza per la cura della sclerosi sistemica, con un focus specifico sulle ulcere cutanee gravi.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito dell’Exchange Program promosso dalla rete europea ERN ReCONNET. Questo evento dimostra concretamente come la costruzione di alleanze internazionali sia ormai un pilastro fondamentale per la medicina moderna. Creare sinergie transfrontaliere permette di abbandonare l’isolamento clinico e standardizzare le migliori terapie a livello europeo; accelerare la ricerca su patologie rare e complesse attraverso la nascita di registri globali; ridurre le diseguaglianze nell’accesso alle cure per tutti i cittadini europei.

“La Sclerosi Sistemica rappresenta una patologia cronica e invalidante – sottolinea la prof.ssa Dilia Giuggioli, direttrice della UOC di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – la comparsa di ulcere digitali rischia di compromettere gravemente la qualità della vita dei pazienti, conducendo nei casi più severi a esiti drammatici come l’amputazione. In questo scenario, una sinergia collaborativa di respiro internazionale diventa cruciale per sviluppare le competenze necessarie a contrastare tali rischi, valorizzando l’importanza strategica delle reti di ricerca e dell’internazionalizzazione”.

Il modello modenese si caratterizza per multidisciplinarità e innovazione. Il Policlinico di Modena si conferma un punto di riferimento d’avanguardia grazie alla sua Scleroderma Unit. Il successo della struttura si basa su un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato, che mette il malato al centro del percorso di cura attraverso il lavoro di un team multidisciplinare (che vede coinvolti, oltre alla prof.ssa Dilia Giuggioli, la dottoressa Amelia Spinella, il dott. Marco de Pinto, i dottor Luca Parenti, infermiere dedicato al PDTA).

L’obiettivo principale della SSc Unit è offrire al paziente affetto da ulcere digitali una “presa in cura” personalizzata e globale attraverso un protocollo multidisciplinare che spazia ad esempio dall’ottimizzazione della nutrizione alla terapia occupazionale, fino all’impiego di terapie avanzate come l’innesto di cellule mesenchimali da tessuto adiposo. Quest’ultima metodica viene eseguita in sinergia con la Chirurgia Plastica e Ricostruttiva diretta dal prof. Massimo Pinelli, con il supporto specialistico della prof.ssa Valentina Pinto (chirurga plastica di riferimento nel PDTA della sclerosi sistemica).

Durante il soggiorno, le colleghe hanno inoltre arricchito l’esperienza modenese confrontandosi con l’Ambulatorio Ulcere e Ferite Difficili della struttura di chirurgia dermatologica diretto dalla prof.ssa Cristina Magnoni e seguito dalla dott.ssa Chiara Fiorentini. Il successo di questo scambio professionale è stato condiviso con il direttore sanitario dott. Silvio Di Tella che ha dato il benvenuto e salutato insieme a tutto il team le colleghe svedesi.

“Ci auspichiamo per il futuro – conclude la prof.ssa Dilia Giuggioli – di consolidare e ampliare ulteriormente queste reti internazionali, con la ferma speranza di poter offrire servizi sanitari sempre più efficienti, tempestivi e personalizzati per i pazienti affetti da malattie rare e complesse”.