Reumatologia, il mal di schiena delle donne. Colloqui gratuiti con gli specialisti di Asl3 Liguria Genova, 29 aprile 2021 – Lunedì 3 maggio Asl3 Liguria promuove un filo diretto con lo specialista dedicato alle donne su mal di schiena e altre patologie reumatologiche. L’iniziativa è proposta nell’interno dell’Open Day di Reumatologia promosso dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (ONDA) in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante. Nello specifico il dott. Vincenzo Garzia, Medico Reumatologo Asl3 Liguria, sarà disponibile lunedì 3 maggio dalle ore 8.30 alle 14.00 al numero 010 849 8506 per rispondere a domande e dubbi sull’argomento. Durante la giornata sarà anche possibile contattare lo specialista tramite mail all’indirizzo insalute@asl3.liguria.it per porre i propri quesiti sul tema.

